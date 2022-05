Taraftarın coşkusu sevgisi onu ikna etti

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un açıklanmasına saatler kalaSpor, Portekizli teknik direktörü O JOGO gazetesinin muhabiri Francisco Sebe'ye sordu ve ilginç cevaplar aldı.Antrenörlerin profesyonel olduğu göz önüne alındığında, karar verirken elbette para her zaman önemli bir faktördür. Ancak Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye daha çok sportif bir meydan okuma olarak baktığına inanıyorum. Taraftarlarının coşkusu ile tanınan bir ülke olan Türkiye'de Fenerbahçe de tarihi bir kulüp. Jorge Jesus'u sarı-lacivertli taraftarların büyük coşkusu, heyecanı, sevgisi ikna etti diye düşünüyorum.Jesus, kadrolarındaki Özil gibi dünya çapındaki oyuncuların rolüne her zaman övgüde bulundu ve buna değer verdi. Örneğin, Benfica'da'da da bu oldu. Antrenman yapmak, oynamak ve takımda bir yer kazanmak için motive olmuş bir Mesut Özil'i karşısında bulursa, Jesus'un onu kullanmak isteyecek ilk kişi olacağına inanıyorum.Bu şampiyonluk aciliyetinin Fenerbahçe'yi seçmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğuna şüphem yok.Benfica ve Flamengo'daki ilk sezonunda yaptığı şey kendisini kanıtlıyor. Koşullara, iyi bir kadroya ve istikrara sahipse, bu golü ilk atan kendisi olacaktır. Aslında amaçolmasaydı, Jorge Jesus muhtemelen Fenerbahçe'nin ilgisini bu kadar çekmezdi.Jesus, talepkâr doğasıyla tanınan bir teknik adamdır. Arzulu, hırslı ve isteklidir.F.Bahçe'nin uluslararası deneyime sahip tecrübeli oyuncuları var. Büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde hocalık yapabilmek onu baştan çıkarmış gibi duruyor. Her zaman çok değer verdiği bir turnuvaydı ve şimdi Fenerbahçe'yi grup aşamasına getirmek ana hedeflerinden biri olacak.Mesut, kadro dışı kaldıktan sonra bir karar vermek zorunda kalmadı. Fenerbahçe'ye gelirken, bundan sonraki hayatını İstanbul'da geçirmeyi planlamıştı. Ancak şartlar oluşmadı.Bundan sonraki süreçte Mesut hak edişlerini talep edecek, kulübü yönetenler ise bir çıkış arayacaklar. Bildiğim kadarı ile dönüş yolu açık değil. İkinci Van Persie sorunu kapıda.İsmail Kartal geçen sezonla ve gelecek planlaması ile ilgili detaylı raporunu hazırlayıp, Başkan Ali Koç'a gönderdi.Bu yüzden bir hafta öncesindededi. Fenerbahçe taraftarının nabzını ölçüyor böylece. Bu noktada,demek adına, Jesus'a sanki daha sıcak bakıyorlar.Pazartesi günü bu iki dinamikten hareket edecekler.Ancak iki karar da taşıdıkları dinamikler açısındanolur.