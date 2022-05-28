Taraftarın coşkusu sevgisi onu ikna etti

Hafta içinde İstanbul’a gelmesi beklenen Jorge Jesus’u, Portekizli gazeteci Sebe SABAH Spor’a değerlendirdi: "Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka seçeneği olmasa Jesus gelmezdi. Eğer Mesut Özil'i de istekli görürse onu mutlaka kullanmak isteyecektir. Fenerbahçe taraftarının büyük coşkusu ve sevgisi onu ikna etti"
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un açıklanmasına saatler kala SABAH Spor, Portekizli teknik direktörü O JOGO gazetesinin muhabiri Francisco Sebe'ye sordu ve ilginç cevaplar aldı.
JESUS NEDEN FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ? PARA BU KARARDA NE KADAR ÖNEMLİ?
Antrenörlerin profesyonel olduğu göz önüne alındığında, karar verirken elbette para her zaman önemli bir faktördür. Ancak Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye daha çok sportif bir meydan okuma olarak baktığına inanıyorum. Taraftarlarının coşkusu ile tanınan bir ülke olan Türkiye'de Fenerbahçe de tarihi bir kulüp. Jorge Jesus'u sarı-lacivertli taraftarların büyük coşkusu, heyecanı, sevgisi ikna etti diye düşünüyorum.
MESUT ÖZİL TAKIMDA KALACAK MI?
Jesus, kadrolarındaki Özil gibi dünya çapındaki oyuncuların rolüne her zaman övgüde bulundu ve buna değer verdi. Örneğin, Benfica'da Aimar'da da bu oldu. Antrenman yapmak, oynamak ve takımda bir yer kazanmak için motive olmuş bir Mesut Özil'i karşısında bulursa, Jesus'un onu kullanmak isteyecek ilk kişi olacağına inanıyorum.
FENERBAHÇE 8 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYOR. JESUS'UN ÖNÜNDE TEK SEÇENEK VAR. BASKIYI KALDIRIR MI?
Bu şampiyonluk aciliyetinin Fenerbahçe'yi seçmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğuna şüphem yok. Jesus, zorlukları sever ve onlarlageçmişte başa çıkabildi. Benfica ve Flamengo'daki ilk sezonunda yaptığı şey kendisini kanıtlıyor. Koşullara, iyi bir kadroya ve istikrara sahipse, bu golü ilk atan kendisi olacaktır. Aslında amaç şüphesizşampiyon olmak olmasaydı, Jorge Jesus muhtemelen Fenerbahçe'nin ilgisini bu kadar çekmezdi.
JORGE JESUS OYUNCULARLA SORUN YAŞAR MI?
Jesus, talepkâr doğasıyla tanınan bir teknik adamdır. Arzulu, hırslı ve isteklidir. Oyuncuların yüksek birçalışma ritmine, tempoya hazır olmasılazım. F.Bahçe'nin uluslararası deneyime sahip tecrübeli oyuncuları var. Büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde hocalık yapabilmek onu baştan çıkarmış gibi duruyor. Her zaman çok değer verdiği bir turnuvaydı ve şimdi Fenerbahçe'yi grup aşamasına getirmek ana hedeflerinden biri olacak.
2 SORU 2 CEVAP
GÜRCAN BİLGİÇ: İKİNCİ VAN PERSİE KRİZİ KAPIDA Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kalması krize neden olur mu?
Mesut, kadro dışı kaldıktan sonra bir karar vermek zorunda kalmadı. Fenerbahçe'ye gelirken, bundan sonraki hayatını İstanbul'da geçirmeyi planlamıştı. Ancak şartlar oluşmadı. Kulüpleçok iyi bir sözleşmesivar. Amerikaveya Arap Yarımadasıise eşinin planlarındayok. Bundan sonraki süreçte Mesut hak edişlerini talep edecek, kulübü yönetenler ise bir çıkış arayacaklar. Bildiğim kadarı ile dönüş yolu açık değil. İkinci Van Persie sorunu kapıda. Demekki neymiş; oyuncularıntuttuğu takımdeğil, imzaladıklarısözleşme önemliymiş… Pazartesi günü teknik direktör olarak hangi isim açıklanacak sizce?
İsmail Kartal geçen sezonla ve gelecek planlaması ile ilgili detaylı raporunu hazırlayıp, Başkan Ali Koç'a gönderdi. Başkanda taraftarın yaklaşımıkonusunda hassas. Bu yüzden bir hafta öncesinde "Jorge Jesus veyaİsmail Kartal" dedi. Fenerbahçe taraftarının nabzını ölçüyor böylece. Bu noktada, "en iyisinigetirdim" demek adına, Jesus'a sanki daha sıcak bakıyorlar. Ama Portekizliteknik direktörünmaliyeti ve transferbütçesi de masada. Pazartesi günü bu iki dinamikten hareket edecekler. Ben olsam İsmail Kartalile devam ederim. Ancak iki karar da taşıdıkları dinamikler açısından "doğru" olur.