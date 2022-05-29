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Giriş Tarihi: 29.5.2022 14:58

Bandırmaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT Spor ile Bandırmaspor Eyüpspor canlı izle!

Bandırmaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT Spor ile Bandırmaspor Eyüpspor canlı izle!

Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final ikinci maçında Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk ayağında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde kazanan takım 1-0’lık skorla, Eyüpspor olmuştu. Bandırmaspor Eyüpspor maçı başlamasına kısa bir süre kala, Bandırmaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları ile birlikte Bandırmaspor Eyüpspor canlı izle seçeneği araştırılıyor. İşte Bandırmaspor – Eyüpspor muhtemel 11’leri ve karşılaşmanın detayları;

Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final ikinci maçında, ilk maçını 1-0 kaybettiği Eyüpspor'u ağırlayacak. Bir tarafta İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig hayalleri kuran Eyüpspor, diğer tarafta ise ligin en iyi takımlarından olan Bandırmaspor yer alıyor. Peki, Bandırmaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Bandırmaspor – Eyüpspor canlı izle ekranı

Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 15.30'da başlayacak Bandırmaspor - Eyüpspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor, beIN Sports 1 ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak.

Bandırmaspor - Eyüpspor muhtemel 11'ler:

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Lokman, Alpay, Caner, Mehmet, Landel, Keny, Beykan, Kerim, Osmajic

Eyüpspor: Çağlar, Cenk, Mezague, Kemal, Bülent, Ahmed, Taşkın, Oğulcan, Thill, Dibba, Rodrigues

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Bandırmaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT Spor ile Bandırmaspor Eyüpspor canlı izle!
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