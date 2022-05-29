Bandırmaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT Spor ile Bandırmaspor Eyüpspor canlı izle!

Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final ikinci maçında, ilk maçını 1-0 kaybettiği Eyüpspor'u ağırlayacak. Bir tarafta İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig hayalleri kuran Eyüpspor, diğer tarafta ise ligin en iyi takımlarından olan Bandırmaspor yer alıyor. Peki, Bandırmaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Bandırmaspor – Eyüpspor canlı izle ekranı
Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve bugün saat 15.30'da başlayacak Bandırmaspor - Eyüpspor maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor, beIN Sports 1 ve beIN Max 1'den naklen yayınlanacak.
Bandırmaspor - Eyüpspor muhtemel 11'ler:
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Lokman, Alpay, Caner, Mehmet, Landel, Keny, Beykan, Kerim, Osmajic
Eyüpspor: Çağlar, Cenk, Mezague, Kemal, Bülent, Ahmed, Taşkın, Oğulcan, Thill, Dibba, Rodrigues