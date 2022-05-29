Dünya hayran kaldı

Trabzonspor'un alışılagelmişin çok dışında,sadece ülke değil dünya basınının gündemindenuzun süre düşmedi. Zaferin ilan edildiğiAntalyaspor maçında ilk ateş yakıldı. Bordo-mavili taraftarlarkarşılaşmanın sonunda stat içinde büyük sevinç yaşadı.Futbolcular omuzlara alındı, sahada binlerce kişi yıllarınözlemini dindirdi.DJ Aslan Kar eşliğinde toplanan yüz binden fazlafutbolsever, şarkılar ve danslarla doyasıya eğlendi.Demet Akalın'ınşarkısı çalındığında isetelefon ışıklarıyla harika bir görsel şölen yaşandı.Bu görüntüler drone ve telefon kameralarıylakaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.Futbolun patronuFIFA bile hayran kaldığı bu olayıtakipçilerine sundu. Ayrıca UEFAve Şampiyonlar Ligi hesaplarıda akıma katıldı. Eski yıldızfutbolcugibi dünyacaünlü medyaorganlarıvideolarıpaylaştı.Trabzon'daki muhteşem kutlama, İstanbul'a da taşındı. Yenikapı Etkinlik Alanı'na 260 binden fazla bordo-mavili taraftar akın etti. Görsel şölen yine herkesi kıskandırdırabzon'daki coşkuya gösterilen ilgi sonrası bir planlama yapıldı. İstanbul'da 8 Mayıs'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bordo-mavililer organizasyon düzenledi. Konserler, havai fişek gösterileri ve dans şovlarının gerçekleştiği kutlamaya 260 binden fazla Trabzonspor taraftarı katıldı. Meşaleler yakıldığında ve ikinci ışık şov yapıldığında yine flaşlar patladı. Bir kez daha Fırtına, dünya gündemine oturdu.çok konuşuldu.TRABZONSPOR'UN uzun yıllar Napoli'de kaptanlık yapan dünyaca ünlü Slovak yıldızı Marek Hamsik de İtalyan basınına kutlamaları övdü. Hamsik, "6 parti yaptık, birini diğerinden ayırmak zor olur.Bana harika hissettirdi" dediSPOR SERVİSİrabzonsporlu taraftarların kent meydanındaki şampiyonluk kutlamasında, direğe çıkan futbolseverler dikkat çekmişti. Bu isimlerden biri olan Ziya Alemdar, o anları şöyle anlattı: "Amcalar beni uyardı,dediler. Aşağıdan direği sallayanlar olduğu için 2 tane direk değiştim. Trabzonspor'un kutlamalarında böyle güzel yer almak harikaydı. Muazzam manzara vardı. Videoların da çok etkisi oldu. Yukarıda herkesin heyecanını sanki kendim yaşıyormuşum gibi hissettim. Aşağısı çok kalabalıktı, muhteşemdi.Arkadaşlarım ilk sabah uyandığımda bana 'direkçi geldi' demeye başladı. O anda anladım.VE beklenen gün geldi çattı… Trabzonspor, 21 Mayıs'ta görkemli bir törenle yıllardır hasretini çektiği kupaya kavuştu.Meşaleler ve tezahüratlarla futbolcular stadyuma uğurlandı. Ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeSPOR SERVİSİGOLLERIYLE Trabzonspor'un şampiyonluğuna büyük katkı veren Andreas Cornelius, bu sezonu asla unutamayacağını söyledi. Danimarkalı santrfor, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Uzun geçen sezonda ligi iyi kontrol ettik. Taraftarlarımız inanılmaz. Şampiyonluğun nasıl kutlanması gerektiğini ve takımın nasıl desteklenmesi gerektiğini tüm dünyaya gösterdiler" diyerek duygularını ifade etti