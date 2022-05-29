Dünya hayran kaldı

Trabzonspor'un alışılagelmişin çok dışında, özenendeğil özendiren şampiyonluk kutlamalarısadece ülke değil dünya basınının gündemindenuzun süre düşmedi. Zaferin ilan edildiğiAntalyaspor maçında ilk ateş yakıldı. Bordo-mavili taraftarlarkarşılaşmanın sonunda stat içinde büyük sevinç yaşadı.Futbolcular omuzlara alındı, sahada binlerce kişi yıllarınözlemini dindirdi. Asıl kutlamalar ise kent meydanındaydı.DJ Aslan Kar eşliğinde toplanan yüz binden fazlafutbolsever, şarkılar ve danslarla doyasıya eğlendi.Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısı çalındığında isetelefon ışıklarıyla harika bir görsel şölen yaşandı.Bu görüntüler drone ve telefon kameralarıylakaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.Saatler içinde önce ülke, sonra dünyagündemine girdi. Futbolun patronuFIFA bile hayran kaldığı bu olayıtakipçilerine sundu. Ayrıca UEFAve Şampiyonlar Ligi hesaplarıda akıma katıldı. Eski yıldızfutbolcu Gary Lineker,Real Madrid'in maestrosuLuka Modric ilebirlikte ESPN, CNN,BBC gibi dünyacaünlü medyaorganlarıvideolarıpaylaştı. ERHAN UZUNER / SABAH
İSTANBUL'DA YERYERİNDEN OYNADI
Trabzon'daki muhteşem kutlama, İstanbul'a da taşındı. Yenikapı Etkinlik Alanı'na 260 binden fazla bordo-mavili taraftar akın etti. Görsel şölen yine herkesi kıskandırdı Trabzon'daki coşkuya gösterilen ilgi sonrası bir planlama yapıldı. İstanbul'da 8 Mayıs'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bordo-mavililer organizasyon düzenledi. Konserler, havai fişek gösterileri ve dans şovlarının gerçekleştiği kutlamaya 260 binden fazla Trabzonspor taraftarı katıldı. Meşaleler yakıldığında ve ikinci ışık şov yapıldığında yine flaşlar patladı. Bir kez daha Fırtına, dünya gündemine oturdu. Bir şehir takımının bu kadarfazla taraftarının olması ve her yerdedesteklenmesi çok konuşuldu.
HAMSİK: HAYATIM BOYUNCA UNUTMAM
TRABZONSPOR'UN uzun yıllar Napoli'de kaptanlık yapan dünyaca ünlü Slovak yıldızı Marek Hamsik de İtalyan basınına kutlamaları övdü. Hamsik, "6 parti yaptık, birini diğerinden ayırmak zor olur. Eğer en iyisi hangisi diyesoracak olursanız, teknelerle denizdeyaptığımız en iyisiydi, bunu hayatımboyunca unutmayacağım. Bana harika hissettirdi" dedi.
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YUKARIDA HERKESİNHEYECANINI HİSSETTİM Trabzonsporlu taraftarların kent meydanındaki şampiyonluk kutlamasında, direğe çıkan futbolseverler dikkat çekmişti. Bu isimlerden biri olan Ziya Alemdar, o anları şöyle anlattı: "Amcalar beni uyardı, 'çıkma düşersin' dediler. Aşağıdan direği sallayanlar olduğu için 2 tane direk değiştim. Trabzonspor'un kutlamalarında böyle güzel yer almak harikaydı. Muazzam manzara vardı. Videoların da çok etkisi oldu. Yukarıda herkesin heyecanını sanki kendim yaşıyormuşum gibi hissettim. Aşağısı çok kalabalıktı, muhteşemdi. Direğin üstünden iğne atsam yere düşmezdi. Arkadaşlarım ilk sabah uyandığımda bana 'direkçi geldi' demeye başladı. O anda anladım. Sosyal medyaya baktım, herkes bana 'direkçi'diye yazmaya başlamış. Öyle bir anı kaldı."
ŞAMPİYONLARIN FİLOSUGÖSTERI YAPTI
VE beklenen gün geldi çattı… Trabzonspor, 21 Mayıs'ta görkemli bir törenle yıllardır hasretini çektiği kupaya kavuştu. Her hareketi olay olan bordo-mavililer, bu kez de donanmasıylagündeme oturdu. Yüzlerce tekne vetaka, Karadeniz'de gövde gösterisi yaptı. Meşaleler ve tezahüratlarla futbolcular stadyuma uğurlandı. Ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2021-22 sezonununkupası, kaptan Uğurcan Çakır'ınellerinde havaya kalktı.
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CORNELİUS: İNANILMAZ TARAFTARLARIMIZ VAR
GOLLERIYLE Trabzonspor'un şampiyonluğuna büyük katkı veren Andreas Cornelius, bu sezonu asla unutamayacağını söyledi. Danimarkalı santrfor, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Uzun geçen sezonda ligi iyi kontrol ettik. Taraftarlarımız inanılmaz. Şampiyonluğun nasıl kutlanması gerektiğini ve takımın nasıl desteklenmesi gerektiğini tüm dünyaya gösterdiler" diyerek duygularını ifade etti