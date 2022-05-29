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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Dünya hayran kaldı

Dünya hayran kaldı
Trabzonspor'un alışılagelmişin çok dışında, özenen değil özendiren şampiyonluk kutlamaları sadece ülke değil dünya basınının gündeminden uzun süre düşmedi. Zaferin ilan edildiği Antalyaspor maçında ilk ateş yakıldı. Bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın sonunda stat içinde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular omuzlara alındı, sahada binlerce kişi yılların özlemini dindirdi. Asıl kutlamalar ise kent meydanındaydı. DJ Aslan Kar eşliğinde toplanan yüz binden fazla futbolsever, şarkılar ve danslarla doyasıya eğlendi. Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısı çalındığında ise telefon ışıklarıyla harika bir görsel şölen yaşandı. Bu görüntüler drone ve telefon kameralarıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Saatler içinde önce ülke, sonra dünya gündemine girdi. Futbolun patronu FIFA bile hayran kaldığı bu olayı takipçilerine sundu. Ayrıca UEFA ve Şampiyonlar Ligi hesapları da akıma katıldı. Eski yıldız futbolcu Gary Lineker, Real Madrid'in maestrosu Luka Modric ile birlikte ESPN, CNN, BBC gibi dünyaca ünlü medya organları videoları paylaştı. ERHAN UZUNER / SABAH

İSTANBUL'DA YER YERİNDEN OYNADI
Trabzon'daki muhteşem kutlama, İstanbul'a da taşındı. Yenikapı Etkinlik Alanı'na 260 binden fazla bordo-mavili taraftar akın etti. Görsel şölen yine herkesi kıskandırdı
Trabzon'daki coşkuya gösterilen ilgi sonrası bir planlama yapıldı. İstanbul'da 8 Mayıs'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bordo-mavililer organizasyon düzenledi. Konserler, havai fişek gösterileri ve dans şovlarının gerçekleştiği kutlamaya 260 binden fazla Trabzonspor taraftarı katıldı. Meşaleler yakıldığında ve ikinci ışık şov yapıldığında yine flaşlar patladı. Bir kez daha Fırtına, dünya gündemine oturdu. Bir şehir takımının bu kadar fazla taraftarının olması ve her yerde desteklenmesi çok konuşuldu.

HAMSİK: HAYATIM BOYUNCA UNUTMAM
TRABZONSPOR'UN uzun yıllar Napoli'de kaptanlık yapan dünyaca ünlü Slovak yıldızı Marek Hamsik de İtalyan basınına kutlamaları övdü. Hamsik, "6 parti yaptık, birini diğerinden ayırmak zor olur. Eğer en iyisi hangisi diye soracak olursanız, teknelerle denizde yaptığımız en iyisiydi, bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bana harika hissettirdi" dedi.
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YUKARIDA HERKESİN HEYECANINI HİSSETTİM
Trabzonsporlu taraftarların kent meydanındaki şampiyonluk kutlamasında, direğe çıkan futbolseverler dikkat çekmişti. Bu isimlerden biri olan Ziya Alemdar, o anları şöyle anlattı: "Amcalar beni uyardı, 'çıkma düşersin' dediler. Aşağıdan direği sallayanlar olduğu için 2 tane direk değiştim. Trabzonspor'un kutlamalarında böyle güzel yer almak harikaydı. Muazzam manzara vardı. Videoların da çok etkisi oldu. Yukarıda herkesin heyecanını sanki kendim yaşıyormuşum gibi hissettim. Aşağısı çok kalabalıktı, muhteşemdi. Direğin üstünden iğne atsam yere düşmezdi. Arkadaşlarım ilk sabah uyandığımda bana 'direkçi geldi' demeye başladı. O anda anladım. Sosyal medyaya baktım, herkes bana 'direkçi' diye yazmaya başlamış. Öyle bir anı kaldı."

ŞAMPİYONLARIN FİLOSU GÖSTERI YAPTI
VE beklenen gün geldi çattı… Trabzonspor, 21 Mayıs'ta görkemli bir törenle yıllardır hasretini çektiği kupaya kavuştu. Her hareketi olay olan bordo- mavililer, bu kez de donanmasıyla gündeme oturdu. Yüzlerce tekne ve taka, Karadeniz'de gövde gösterisi yaptı. Meşaleler ve tezahüratlarla futbolcular stadyuma uğurlandı. Ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2021-22 sezonunun kupası, kaptan Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya kalktı.
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CORNELİUS: İNANILMAZ TARAFTARLARIMIZ VAR
GOLLERIYLE Trabzonspor'un şampiyonluğuna büyük katkı veren Andreas Cornelius, bu sezonu asla unutamayacağını söyledi. Danimarkalı santrfor, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Uzun geçen sezonda ligi iyi kontrol ettik. Taraftarlarımız inanılmaz. Şampiyonluğun nasıl kutlanması gerektiğini ve takımın nasıl desteklenmesi gerektiğini tüm dünyaya gösterdiler" diyerek duygularını ifade etti

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