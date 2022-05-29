Fırtına’ya çok amaçlı sol bek

Trbzonspor'a sol bek için menajerler tarafından önerilen son isimoldu. Rus ekiplerinden Krasnodar'da forma giyen Ekvadorlu sol bekin güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin Euro civarında... Yönetim teklifi değerlendirmeye alırken, teknik direktör Abdullah Avcı da A Spor'da katıldığı yayında,ifadesini kullanmıştı. Ramirez, Avcı'nın tarif ettiği çok amaçlı oyuncular arasında yer alıyor. 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında 12 maçta forma giyerken bunların 7'sinde sol, 5'inde ise sağ bek oynamıştı.Kariyerinde Portekiz, Almanya, Macaristan ve Rusya'da oynayan Ramirez dünya çapında en iyi 100 bek listesinde 99'uncu sırada gösteriliyor. Ekvadorlu isim, Krasnodar'da ise en değerli 3 oyuncudan biri.TRABZONSPOR'DA Antalyaspor maçı sonrası sevinç gösterileri ve şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin zemini sil baştan yenileniyor. Stattaki ağır hasarlı hibrit çimler söküldü. Hollanda merkezli bir firmaca yapılan zemin iyileştirme çalışmalarında sulama ve alttan ısıtma sistemleri de yenileniyor. Hibrit çimlerin sökülmesinin ardından kum serme işleminin başladığı zemin yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar hazır olacak.TRABZONSPOR'DA yeni sezon öncesi kampının programı büyük ölçüde netlik kazandı. Buna göre 27 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak antrenmanlar daha çok kaynaşma üzerine olacak. Ancak esas kamp, 4 Temmuz'da TFF'nin Riva tesislerinde start alacak ve ay sonuna kadar sürecek. Burada hazırlık maçı oynanacak yeterli sayıda takım bulunamaması durumundaysa kısa süreli yurt dışı kampı yapılıp hazırlık karşılaşması yapılıp Türkiye'ye dönülecekŞAMPİYON Trabzonspor'un gelecek sezon giyeceği formaların tanıtımı haziran ayının sonunda yapılacak. Satışa sunulan şampiyonluk formasının yanı sıra 3 adet yeni formanın daha çıkarılacağı belirtilirken bunlardan birinin özel bir rengi olacak. Bordo ve mavi olan kulüp renklerinin dışında koyu bir renk düşünülen formanın siyah-koyu lacivert arası bir tonda olması planlanıyor. Trabzonspor, forma tanıtımını yine özel bir video ile yapacak.