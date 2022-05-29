Hakkımı iade edeceksiniz

Beşiktaş'ın dün yapılan idari ve mali genel kurulunda, bazı üyeler yönetimin ibra edilmemesi yönünde telkinde bulunurken Başkan Ahmet Nur Çebi, ". Bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş başkanıyım, saygılı davranacaksınız" ifadelerini kullandı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında,sözlerine göndermede bulunan Ahmet Nur Çebi, "dedi.borcun 4 milyar 900 milyon, 612 bin 642 TL olduğunu açıkladı. Başkan Çebi ise "4.9 milyar borç var ama kasada 600 milyon bulunuyor. Borç 4.3 milyar. Her yıl pandemi yüzünden 500 milyon kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Şekerbank'taki %.2.5'luk hisselerimizi pazartesi geri alıyoruz. 200 milyon TL'lik vergi borcunu 16 milyon TL'ye indirdik. Git-gel Ankara. Gerçekten sağ olsunlar. Uğraştık ama değdi" diye konuştu.ÇEBİ'nindiğer açıklamalarından satır başları şöyle:BEŞIKTAŞ İstanbul'dan büyüktür. Kadıköy'de, Beyoğlu'nda doğmuş bir insan Beşiktaşlı olabiliyorsa ben de olabilirim.EL açtıysam Beşiktaş taraftarına açtım, ayıp mı bu?SOSYAL medya yüzünden yönetimdeki arkadaşlarım görev almak istemiyor, artık susun. Twitter çocuğu bir de alkışlıyor. Gel beni buradan gönder de görelim bakalım.ÇOK iyi bir hoca bulduk. Seneye göreceksiniz, nasıl başarılı olacak bu kulüp.ÖNDER Karaveli bana 'Başkanım artık ölmek üzereyim. Nefes alamıyorum, yapamıyorum' dedi. Adama ne diyecektim? Öl mü diyecektim.KADRO dışı bırakılan oyuncular 60 milyon Euro gider yaratmış. Onlarla sözleşmeleri biz yapmadık.SEÇIMDEKI rakibine seslenen Çebi, "Fuat bey sağ olun, var olun. Şeref verdiniz... Sizi kıskanan eski muhalefet var burada, onlara takılmayın. Bu arkadaşlarımızın bizden sonra seçilmeleri halinde ben de onların yanlarında olacağım. Güveniyorsanız onlara oy verin. Fuat Bey kazanırsanız kasada 100 milyon TL var. Güle güle kullanın. Ama kazanamazsanız da Token'dan getireceğiniz 135 milyon doları getirin... Söz mü?" dedi.BEŞIKTAŞ Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak. Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen, başkanlık için yarışacak. 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 15 bin 512 üye oy kullanabilecek.ASİL ÜYELER: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak. YEDEK ÜYELER: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih ArslanFUAT ÇIMEN'IN LİSTESİASİL ÜYELER: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, B. Güven Cem YEDEK ÜYELER: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.BEŞİKTAŞ 2021 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na sadece 1200'e yakın kongre üyesinin katılması dikkat çekti. Kongrenin son bölümünde yapılan oylamada Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.KONGRE üyesi Berk Tunca'nın konuşması sırasında, bir başka üye Özer Özçetin'in tepki göstermesi üzerine arbede çıktı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürürken, polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı. Genel kurula 10 dakika ara verildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Tunca'nın ifadelerinden dolayı yönetim kuruluna ayrılan bölümden sinirli bir şekilde ayrıldı. Kongre sonunda karşıt görüşlüler arasında bir kez daha kavga yaşandı.