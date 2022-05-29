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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Kartal’a Ekvadorlu yeni golcü

Kartal’a Ekvadorlu yeni golcü

İlk takviyeyi forvet hattına yapmak isteyen Beşiktaş, CSKA Sofia’da oynayan Jordy Caicedo ile anlaştı. Kulübüyle pazarlıklar sürüyor...

Yeni sezon için transferleri erkenden bitirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda CSKA Sofia'nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme için el sıkıştığı ve Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Caicedo'ya yıllık 1 milyon Euro ücret vermeyi planlayan Beşiktaş, CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak. Kartal, ayrıca Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski futbolcusu Cenk Tosun'la da temaslarını sürdürerken, Sörloth'tan ise yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.

KİMDİR?
CKSA Sofya ile geçen sezon 46 maça çıkan Caicedo, 22 gol, 1 asistlik performansı gösterdi. 8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan 24 yaşındaki forvet, 1 gol attı. Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen genç oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu.

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Kartal’a Ekvadorlu yeni golcü
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