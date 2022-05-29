Kartal’a Ekvadorlu yeni golcü

Yeni sezon için transferleri erkenden bitirmek isteyen, teknik direktör Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda CSKA Sofia'nın Ekvadorlu forvetiile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme için el sıkıştığı ve Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak. Kartal, ayrıca Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski futbolcusu Cenk Tosun'la da temaslarını sürdürerken, Sörloth'tan ise yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.8 kez EkvadorMilli Takımı'nda görevyapan 24 yaşındakiforvet, 1 gol attı.Daha önce Ekvadorekipleriveile Brezilya'danformaları giyen gençoyuncu, 2021 Şubatayında'yatransfer oldu.