Kartal’a Ekvadorlu yeni golcü

İlk takviyeyi forvet hattına yapmak isteyen Beşiktaş, CSKA Sofia’da oynayan Jordy Caicedo ile anlaştı. Kulübüyle pazarlıklar sürüyor...
Yeni sezon için transferleri erkenden bitirmek isteyen Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda CSKA Sofia'nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme için el sıkıştığı ve Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Caicedo'ya yıllık 1 milyonEuro ücret vermeyi planlayan Beşiktaş, CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak. Kartal, ayrıca Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski futbolcusu Cenk Tosun'la da temaslarını sürdürerken, Sörloth'tan ise yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.
KİMDİR? CKSA Sofya ile geçensezon 46 maça çıkanCaicedo, 22 gol, 1 asistlikperformansı gösterdi.8 kez EkvadorMilli Takımı'nda görevyapan 24 yaşındakiforvet, 1 gol attı.Daha önce Ekvadorekipleri UniversidadCatolica ve El Nacionalile Brezilya'dan Vitoriaformaları giyen gençoyuncu, 2021 Şubatayında CSKA Sofia'yatransfer oldu.