Kendimize baktık doğruları yaptık

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, başarıya giden yolda planlamanın önemine dikkat çekerek, “Hatalarımızdan ders alıp yola erken çıktık” dedi
Trabzonspor'da kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Asbaşkan Ertuğrul Doğan'dı. Özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte transferde gösterdikleri çabayla gönüllere giren Doğan, kazanılan başarının perde arkasını anlattı. Geçmişte yapılan hatalardan büyük dersler çıkardıklarını ifade eden Asbaşkan Doğan, "Biz uzun yıllarbu şampiyonluğu görmedik. Bunların iyi şekildeirdelenmesi lazımdı. İlk başta başkanımızla oturupkonuştuk ve şunu söyledik; biz önce kendimizebakalım, doğruyu nasıl yapacağız? Zaten çok değerli bir hocamız var, çok değerli bir takım kurduk. Ve doğru şeylerin olacağını biliyorduk. Her açıdan güzelders çıkardık. O yüzden diğer takımlardan öndeolmamız için yola erken çıkmamız gerektiği konusundahemfikir olduk. Bunu çok iyi planladık ve uygulamaya soktuk. Bu şampiyonluğumuzda çok önemli bir etmendi" dedi.