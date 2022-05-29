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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Kendimize baktık doğruları yaptık

SPOR SERVİSİ

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, başarıya giden yolda planlamanın önemine dikkat çekerek, “Hatalarımızdan ders alıp yola erken çıktık” dedi

Trabzonspor'da kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Asbaşkan Ertuğrul Doğan'dı. Özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte transferde gösterdikleri çabayla gönüllere giren Doğan, kazanılan başarının perde arkasını anlattı. Geçmişte yapılan hatalardan büyük dersler çıkardıklarını ifade eden Asbaşkan Doğan, "Biz uzun yıllar bu şampiyonluğu görmedik. Bunların iyi şekilde irdelenmesi lazımdı. İlk başta başkanımızla oturup konuştuk ve şunu söyledik; biz önce kendimize bakalım, doğruyu nasıl yapacağız? Zaten çok değerli bir hocamız var, çok değerli bir takım kurduk. Ve doğru şeylerin olacağını biliyorduk. Her açıdan güzel ders çıkardık. O yüzden diğer takımlardan önde olmamız için yola erken çıkmamız gerektiği konusunda hemfikir olduk. Bunu çok iyi planladık ve uygulamaya soktuk. Bu şampiyonluğumuzda çok önemli bir etmendi" dedi.

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Kendimize baktık doğruları yaptık
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