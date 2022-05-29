Kendimize baktık doğruları yaptık

Trabzonspor'da kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Asbaşkan Ertuğrul Doğan'dı. Özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte transferde gösterdikleri çabayla gönüllere giren Doğan, kazanılan başarının perde arkasını anlattı. Geçmişte yapılan hatalardan büyük dersler çıkardıklarını ifade eden Asbaşkan Doğan,Zaten çok değerli bir hocamız var, çok değerli bir takım kurduk. Ve doğru şeylerin olacağını biliyorduk.Bunu çok iyi planladık ve uygulamaya soktuk. Bu şampiyonluğumuzda çok önemli bir etmendi" dedi.