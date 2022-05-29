Konya harekâtı

enerbahçe, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı için nabız yokladı.için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Bosnalı oyuncu için Konyaspor'un kapısını çalarken 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile karşılaştı. Transferin bir diğer gözdesi Abdülkerim Bardakçı da Kanarya'nın takımda görmek istediği isimlerden. 27 yaşındaki stoper için Konya cephesi 5 milyon Euro bedel isterken yönetimbir kez daha yeşil-beyazlıların kapısını çalacak