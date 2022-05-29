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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Konya harekâtı

VOLKAN DEMİR
Konya harekâtı

Konyaspor, Hadziahmetovic için 6 milyon Euro, Abdülkerim Bardakçı için de 5 milyon Euro bonservis istedi

Fenerbahçe, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı için nabız yokladı. Orta saha bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Bosnalı oyuncu için Konyaspor'un kapısını çalarken 6 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile karşılaştı. Transferin bir diğer gözdesi Abdülkerim Bardakçı da Kanarya'nın takımda görmek istediği isimlerden. 27 yaşındaki stoper için Konya cephesi 5 milyon Euro bedel isterken yönetim Jorge Jesus'un kararına göre bir kez daha yeşil-beyazlıların kapısını çalacak

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