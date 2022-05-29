Şampiyonluğun şifreleri

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'daAvrupa seviyesinde başarılara imza atan bordo-mavililer, birçok istatistikte öne çıktı.ŞAMPİYONLUKTA en büyük paylardan birine sahipMaç başı 3,46 kurtarış değeriyle kariyer rekorunu kıran 26 yaşındaki eldiven, Avrupa'da da bu performansıyla 5 numaraya yerleşti.vegeçildi. Uğurcan ayrıca 3 kez de penaltı kurtarışına imza attı.KARADENIZ ekibinin bu sezon 13 gol-10 asistle en büyük gücü olanNijeryalı yıldız, verimliliğiyle 28.5 milyon TL puan primini kazandırdı. Deneyimli sol kanat;veskor üretti.BORDO-MAVİLLER, sahasında fırtına gibi esti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu sezon 19 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 12 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederken, bu performansıylaile birlikte Avrupa'da en iyi derecesine imza attı.TRABZONSPOR, Üç Büyükler'e karşı da üstünlüğünü gösterdi.Bordo-mavililer, ligi en yakın rakibiveönünde tamamlamayı başardı.ABDULLAH Avcı'nın talebeleri, Süper Lig'de geriye düştüğüBu alanın en iyisi olan Trabzonspor, hanesine 24 puan yazdırdı.TRABZONSPOR'UN şampiyonluğunda 5 futbolcu çift haneli skor katkısı verdi.vetakımın yükünü sırtladılar.AVRUPA'NIN en başarılı takımları arasında yer aldı.Bordo-mavili ekip,Napoli (79), Bayern Münih (77), Benfica (74) ve Barcelona (73) gibi takımları gerisinde bıraktı.BIRÇOK maçta geri dönüşlere imzasını atan Karadeniz temsilcisi,olarak dikkat çekti. Önünde ise Porto (1) ve Liverpool (2) yer aldı.TRABZON pozisyonları gole çevirme açısından bu sezon sıkıntı yaşamadı. 722 atak girişiminde bulunanŞampiyonluğun kilit adamlarından biri olan 26 yaşındaki oyuncu; bu sezon stoper, sağ bek, orta saha, ön libero ve sağ açıkta olmak üzere 5 farklı mevkide forma giydiorukhan Toköz, Trabzonspor'un şampiyonluğunda gizli kahramanlardan biri oldu. Sergilediği performansla hem taraftara kendini sevdirirken hem de teknik direktör Abdullah Avcı'nın büyük takdirini kazandı.Tam bir görev adamı rolüne bürünen Dorukhan, Bruno Peres olmadığındaforma giydi,Hamsik'in yokluğunu aratmadı. Savunmadasakatlığında stoper tandemini doldurdu. Milli futbolcu, ayrıcaveda zaman zaman oynayarak takıma büyük katkıda bulundu. Dorukhan Toköz, sezon boyunca istatistikleriyle de ön plana çıktı. Maç başı1.7 top kesme ve 1.8 top uzaklaştırma oranıyla mücadele etti. Milli futbolcu, ofansta da oldukça etkili performans gösterdi.