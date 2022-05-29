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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Şampiyonluğun şifreleri

UĞUR ÇEM
Şampiyonluğun şifreleri

Abdullah Avcı’nın dokunuşlarıyla yıldızlaşan bordo-mavili futbolcular, evinde gösterdiği başarılı oyundan geri dönüşlere kadar sadece ligde değil Avrupa’da da alkışlanacak bir performansın altına imza attı

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da oyuncuların ve takımın performansı parmak ısırttı. Avrupa seviyesinde başarılara imza atan bordo-mavililer, birçok istatistikte öne çıktı. İşte Fırtına'yı mutlu sona götüren 9 faktör:
ŞAMPİYONLUKTA en büyük paylardan birine sahip Uğurcan Çakır, kalesinde devleşti.
Maç başı 3,46 kurtarış değeriyle kariyer rekorunu kıran 26 yaşındaki eldiven, Avrupa'da da bu performansıyla 5 numaraya yerleşti. Vicario (Empoli), Ortega (A.Bielefeld), Meslier (Leeds United) ve Sommer'e (M'Gladbach)'geçildi. Uğurcan ayrıca 3 kez de penaltı kurtarışına imza attı.
KARADENIZ ekibinin bu sezon 13 gol-10 asistle en büyük gücü olan Nwakaeme, 19 rakibinin 17'sine skor katkısı yaptı. Nijeryalı yıldız, verimliliğiyle 28.5 milyon TL puan primini kazandırdı. Deneyimli sol kanat; Yeni Malatya, Sivasspor, Giresun, Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe, Ç.Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Karagümrük, Başakşehir, Adana Demir ve Altay'a skor üretti.
BORDO-MAVİLLER, sahasında fırtına gibi esti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu sezon 19 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 12 galibiyet ve 7 beraberlik elde ederken, bu performansıyla PSG ve Liverpool ile birlikte Avrupa'da en iyi derecesine imza attı.
TRABZONSPOR, Üç Büyükler'e karşı da üstünlüğünü gösterdi.
Bordo-mavililer, ligi en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8, Beşiktaş'ın 22 ve Galatasaray'ın da 29 puan önünde tamamlamayı başardı.
ABDULLAH Avcı'nın talebeleri, Süper Lig'de geriye düştüğü 15 maçın 12'sinden puanla (6G-6B) çıktı. Bu alanın en iyisi olan Trabzonspor, hanesine 24 puan yazdırdı.
TRABZONSPOR'UN şampiyonluğunda 5 futbolcu çift haneli skor katkısı verdi. Nwakaeme (13 gol-10 asist), Bakasetas (8 gol-4 asist), Abdülkadir Ömür (7 gol-3 asist), Cornelius (15 gol-3 asist) ve Djaniny (10 gol-3 asist) takımın yükünü sırtladılar.
AVRUPA'NIN en başarılı takımları arasında yer aldı.
Bordo-mavili ekip, en çok puan toplayan (81) 10. kulüp oldu.
Napoli (79), Bayern Münih (77), Benfica (74) ve Barcelona (73) gibi takımları gerisinde bıraktı.
BIRÇOK maçta geri dönüşlere imzasını atan Karadeniz temsilcisi, Avrupa'nın en az mağlup olan üçüncü takımı (3) olarak dikkat çekti. Önünde ise Porto (1) ve Liverpool (2) yer aldı.
TRABZON pozisyonları gole çevirme açısından bu sezon sıkıntı yaşamadı. 722 atak girişiminde bulunan bordo-mavili takım 69 gol atarken, yüzde 9.6 başarı değeri tutturarak ligde 3. sırada yer aldı.

İSVİÇRE ÇAKISI DORUKHAN
Şampiyonluğun kilit adamlarından biri olan 26 yaşındaki oyuncu; bu sezon stoper, sağ bek, orta saha, ön libero ve sağ açıkta olmak üzere 5 farklı mevkide forma giydi Dorukhan Toköz, Trabzonspor'un şampiyonluğunda gizli kahramanlardan biri oldu. Sergilediği performansla hem taraftara kendini sevdirirken hem de teknik direktör Abdullah Avcı'nın büyük takdirini kazandı. 26 yaşındaki oyuncu, nerede oynarsa oynasın hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Tam bir görev adamı rolüne bürünen Dorukhan, Bruno Peres olmadığında sağ bekte forma giydi, orta sahada Hamsik'in yokluğunu aratmadı. Savunmada Denswil'in sakatlığında stoper tandemini doldurdu. Milli futbolcu, ayrıca ön libero ve sağ açıkta da zaman zaman oynayarak takıma büyük katkıda bulundu. Dorukhan Toköz, sezon boyunca istatistikleriyle de ön plana çıktı. Maç başı 3.1 top çalma değeriyle ligin en iyi 3. futbolcusu olurken, 1.7 top kesme ve 1.8 top uzaklaştırma oranıyla mücadele etti. Milli futbolcu, ofansta da oldukça etkili performans gösterdi. 2 gol-2 asistiyle kritik anlarda ortaya çıkan Dorukhan, yüzde 84 pas başarısı ve maç başı 29.8 pas ortalaması tutturdu.

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Şampiyonluğun şifreleri
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