Son dakika: Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Ahmet Nur Çebi’den seçim açıklaması

ÇİN'DEKİ VIRÜSÜ BEN Mİ GETİRDİM?

Denetleme, borcun 4 milyar 900 milyon, 612 bin 642 TL olduğunu açıkladı. Başkan Çebi ise "4.9 milyar borç var ama kasada 600 milyon bulunuyor. Borç 4.3 milyar. Her yıl pandemi yüzünden 500 milyon kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Şekerbank'taki %.2.5'luk hisselerimizi pazartesi geri alıyoruz. 200 milyon TL'lik vergi borcunu 16 milyon TL'ye indirdik. Git-gel Ankara. Gerçekten sağ olsunlar. Uğraştık ama değdi" diye konuştu.