Son dakika: Galatasaray'dan Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi yanıtı! "Emin misiniz?"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenerek Devler Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid, zafer sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Real Madrid, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız." notunu düştü.
Bu paylaşıma Galatasaray'ın resmi İngilizce hesabından yanıt geldi.
Paylaşımda Galatasaray'ın 2000'de Real Madrid'i yenip kazandığı Süper Kupa maçının görseli ile beraber, "Tebrikler, ama emin misiniz?" cevabı verildi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Congratulations, but are you sure? 😎 https://t.co/yvlTtTUSav pic.twitter.com/qMA3t5XLJV— Galatasaray EN (@Galatasaray) May 28, 2022