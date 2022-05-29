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Giriş Tarihi: 29.5.2022 13:38

Son dakika: Galatasaray'dan Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi yanıtı! "Emin misiniz?"

Son dakika: Galatasaray’dan Real Madrid’e Şampiyonlar Ligi yanıtı! Emin misiniz?

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenerek Devler Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid, zafer sonrasında sosyal medya hesabından "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız." şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Galatasaray'dan ise yanıt gecikmedi. İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenerek Devler Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid, zafer sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Real Madrid, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma, "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız." notunu düştü.

Bu paylaşıma Galatasaray'ın resmi İngilizce hesabından yanıt geldi.

Paylaşımda Galatasaray'ın 2000'de Real Madrid'i yenip kazandığı Süper Kupa maçının görseli ile beraber, "Tebrikler, ama emin misiniz?" cevabı verildi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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Son dakika: Galatasaray'dan Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi yanıtı! "Emin misiniz?"
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