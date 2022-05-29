Takımın yıldızı Jesus olur

enerbahçe taraftarı yeni hocasını dört gözle beklerken şimdiden herkesi heyecan sardı.ve bir dönem de Osmanlıspor forması giyen kaleci Artur Moraes,'a hocasını değerlendirdi.diyen Brezilyalı file bekçisi şunları söyledi:"Benfica'da Jorge Jesus ile tam 4 sezon birlikte çalıştım.Futbol hakkında harika bir taktik bilgisine sahip. Her karşılaşmaya ayrı hazırlanırdı. Teknik konularda, rakip takım analizlerinde başarılıdır. Bence o futbol dehası. Abartmıyorum..Türk futboluna geçişi şüphesiz Süper Lig için çok büyük bir şans.""Fenerbahçe, tekrar şampiyon olabilmek, yeni kupalar kaldırabilmek için çok doğru bir teknik direktör ile anlaştı.O da bu sevgiye başarı ile karşılık verebildiği zaman inanılmaz bir atmosfer ortaya çıkacağına eminim. Jesus çok ateşli bir teknik direktördür. Bunu da maçlarda hem kendi oyuncuları hem de rakiplere karşı göstermekten çekinmez.Takımın yıldızı o olacaktır. Takım içerisindeki ağırlığı her zaman üst seviyede olmuştur."