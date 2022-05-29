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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Takımın yıldızı Jesus olur

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Takımın yıldızı Jesus olur

Benfica’da 4 sezon Portekizli hoca ile çalışan ve 2 şampiyonluk yaşayan Brezilyalı kaleci “Türk futbolu çok şey kazanacak. O bir deha” diyerek övgüler yağdırdı

Fenerbahçe taraftarı yeni hocasını dört gözle beklerken şimdiden herkesi heyecan sardı. Jorge Jesus ile 4 sezon Benfica'da birlikte çalışan, 2 şampiyonluk kupası kaldıran ve bir dönem de Osmanlıspor forması giyen kaleci Artur Moraes, SABAH SPOR'a hocasını değerlendirdi. "O çalıştığım en iyi teknik direktördü" diyen Brezilyalı file bekçisi şunları söyledi:

TAKTİK BİLGİSİ ÇOK İYİ
"Benfica'da Jorge Jesus ile tam 4 sezon birlikte çalıştım. Benim için o şüphesiz çok farklı bir teknik direktör. Bende yeri her zaman ayrı ve öyle de kalacaktır. Beni geliştirdi ve bana çok şey kattı. Futbol hakkında harika bir taktik bilgisine sahip. Her karşılaşmaya ayrı hazırlanırdı. Teknik konularda, rakip takım analizlerinde başarılıdır. Bence o futbol dehası. Abartmıyorum.. Oyuncuların dilinden anlıyor. 18 yaşındaki bir futbolcuyla da 35 yaşındaki bir futbolcuyla da aynı dili konuşabilir. Türk futboluna geçişi şüphesiz Süper Lig için çok büyük bir şans."

TARAFTAR ONU SEVER
"Fenerbahçe, tekrar şampiyon olabilmek, yeni kupalar kaldırabilmek için çok doğru bir teknik direktör ile anlaştı. Eminim ki sarı lacivertli taraftarlar onu çok sevecek. O da bu sevgiye başarı ile karşılık verebildiği zaman inanılmaz bir atmosfer ortaya çıkacağına eminim. Jesus çok ateşli bir teknik direktördür. Bunu da maçlarda hem kendi oyuncuları hem de rakiplere karşı göstermekten çekinmez. Ne istediğini bilir. Kızdığı zaman ise onu durdurmak imkansızdır. Ayrıca Jesus kesinlikle çok güçlü bir liderliğe sahip. Takımın yıldızı o olacaktır. Takım içerisindeki ağırlığı her zaman üst seviyede olmuştur."

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Takımın yıldızı Jesus olur
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