Takımın yıldızı Jesus olur

Benfica’da 4 sezon Portekizli hoca ile çalışan ve 2 şampiyonluk yaşayan Brezilyalı kaleci “Türk futbolu çok şey kazanacak. O bir deha” diyerek övgüler yağdırdı
Fenerbahçe taraftarı yeni hocasını dört gözle beklerken şimdiden herkesi heyecan sardı. Jorge Jesus ile 4sezon Benfica'da birlikte çalışan, 2 şampiyonlukkupası kaldıran ve bir dönem de Osmanlıspor forması giyen kaleci Artur Moraes, SABAH SPOR'a hocasını değerlendirdi. "O çalıştığım en iyi teknik direktördü" diyen Brezilyalı file bekçisi şunları söyledi:
TAKTİK BİLGİSİ ÇOK İYİ
"Benfica'da Jorge Jesus ile tam 4 sezon birlikte çalıştım. Benim için o şüphesiz çokfarklı bir teknik direktör. Bende yeri herzaman ayrı ve öyle de kalacaktır. Benigeliştirdi ve bana çok şey kattı. Futbol hakkında harika bir taktik bilgisine sahip. Her karşılaşmaya ayrı hazırlanırdı. Teknik konularda, rakip takım analizlerinde başarılıdır. Bence o futbol dehası. Abartmıyorum.. Oyuncuların dilindenanlıyor. 18 yaşındaki birfutbolcuyla da 35 yaşındaki birfutbolcuyla da aynı dili konuşabilir. Türk futboluna geçişi şüphesiz Süper Lig için çok büyük bir şans."
TARAFTAR ONU SEVER
"Fenerbahçe, tekrar şampiyon olabilmek, yeni kupalar kaldırabilmek için çok doğru bir teknik direktör ile anlaştı. Eminimki sarı lacivertli taraftarlar onu çok sevecek. O da bu sevgiye başarı ile karşılık verebildiği zaman inanılmaz bir atmosfer ortaya çıkacağına eminim. Jesus çok ateşli bir teknik direktördür. Bunu da maçlarda hem kendi oyuncuları hem de rakiplere karşı göstermekten çekinmez. Ne istediğini bilir. Kızdığı zaman iseonu durdurmak imkansızdır. Ayrıca Jesus kesinlikleçok güçlü bir liderliğe sahip. Takımın yıldızı o olacaktır. Takım içerisindeki ağırlığı her zaman üst seviyede olmuştur."