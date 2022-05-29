Yeni patrona rekor ücret

EKİBİ ile birlikte F.Bahçe'yi analizlerini tamamlayan ve kolları sıvayan Jorge Jesus'un kurmay kadrosunda 6 isim bulunuyor. Sarı-lacivertlilere toplamda ekibiile birlikte 7 milyon Euro'luk (122 milyonTL) bir fatura çıkarması beklenen Portekizliteknik adama en yakın isim olan MarcioSampaio ise tüm hazırlıklarını tamamladı. Zaman zaman İstanbul'a kadar gelip maçları Fenerbahçe Stadı'nda takip eden antrenör Sampaio, Jorge Jesus ile birlikte Al Hilal, Flamengo ve Benfica'da da çalıştı. Ekibinde beslenme uzmanı da bulunan Portekizli çalıştırıcının bu hafta İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.