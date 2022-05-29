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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Yeni patrona rekor ücret

Yeni patrona rekor ücret
EKİBİ ile birlikte F.Bahçe'yi analizlerini tamamlayan ve kolları sıvayan Jorge Jesus'un kurmay kadrosunda 6 isim bulunuyor. Sarı-lacivertlilere toplamda ekibi ile birlikte 7 milyon Euro'luk (122 milyon TL) bir fatura çıkarması beklenen Portekizli teknik adama en yakın isim olan Marcio Sampaio ise tüm hazırlıklarını tamamladı. Zaman zaman İstanbul'a kadar gelip maçları Fenerbahçe Stadı'nda takip eden antrenör Sampaio, Jorge Jesus ile birlikte Al Hilal, Flamengo ve Benfica'da da çalıştı. Ekibinde beslenme uzmanı da bulunan Portekizli çalıştırıcının bu hafta İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

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Yeni patrona rekor ücret
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