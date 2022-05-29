Yeni patrona rekor ücret

EKİBİ ile birlikte F.Bahçe'yi analizlerini tamamlayan ve kolları sıvayan Jorge Jesus'un kurmay kadrosunda 6 isim bulunuyor.Zaman zaman İstanbul'a kadar gelip maçları Fenerbahçe Stadı'nda takip eden antrenör Sampaio, Jorge Jesus ile birlikte Al Hilal, Flamengo ve Benfica'da da çalıştı. Ekibinde beslenme uzmanı da bulunan Portekizli çalıştırıcının bu hafta İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.