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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Yılmadı yıkılmadı tüm ezberleri bozdu

YUNUS EMRE SEL

“İnadıyla, hırsıyla, zirvedeki tartışılmaz hakimiyetiyle zaferini ilan eden bordo-mavililer, ‘Trabzonspor şampiyon olamaz’ klişesini yerle yeksan ederek tüm dünyaya ders verdi”

Daha sezonun ilk karşılaşması olan Molde maçı bir kırılma anıydı Trabzonspor için. Çünkü o karşılaşmada Abdullah Avcı şunu çok net bir şekilde gördü ki "Ben bu kadar hücum oyuncusunun olduğu takımla çok gol atabilirim ama yiyebilirim de." İşte her şey o maçla başladı. Roma müsabakası, Trabzonspor'un iştahını daha da kabartan bir karşılaşma oldu ki o Roma kupayı kazandı. Lig başladığında görece kolay gözüken bir fikstürle başlayan serüven, ilk derbiye kadar çok baskın bir oyunla Trabzonspor lehine gitti. Ama her Trabzonsporlu şunu bilir ki sezon ne kadar iyi giderse gitsin, derbilere kadar ısınma turudur aslında sezon. Nitekim 9'uncu haftadaki Fenerbahçe maçına kadar tek derbi maç oynamıştı Trabzonspor ve onda da Galatasaray ile berabere kalmıştı. Ancak 9'uncu haftadaki Fenerbahçe maçı şampiyonluk ateşinin yakıldığı mücadele oldu. O maçta alınan galibiyet sonrası yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan taraftarlar, "Galiba o sene gerçekten bu sene" söylemini ilk kez ciddi şekilde telaffuz etmeye başladı.

GÖNÜLLERDE YANGIN ÇIKTI
Gönüllerdeki alev yanmaya başlamıştı ve geri dönüş çok zordu. Sonrasında ise 12'inci haftadaki Beşiktaş maçında geriye düşülmesine rağmen alınan galibiyet kahvenin üzerinde oluşan köpüktü adeta. Çünkü artık Karadeniz dalgalanmaya başlamış, sessizce dillendirilen şampiyonluk kelimesi, kelimelere dökülmeye başlamıştı. Artık oyuncular da bu büyüye kendisini kaptırıyordu. Geride kalan 15 haftanın ardından namağlup Trabzonspor'a ilk soğuk duş Antalya deplasmanında geldi. Abdullah Avcı'nın maç öncesi yaptığı, "Herkes bizim yenilmemizi bekliyor" açıklaması takım üzerindeki baskının ne derece yoğun olduğunu gösteriyordu aslında. Bu mağlubiyet pusuda bekleyenleri harekete geçirmiş, sosyal medyada, köşe yazılarında aynı ifade yükselmeye başlamıştı; "Trabzonspor yenilmez değil, zirve el değiştirebilir." Ama yılmadı Trabzonspor, yıkılmadı Trabzonspor. Bu mağlubiyet sonrası oynadığı 6 maçı hiç kaybetmedi.

KLİŞE SONA ERDİ EFSANE DÖNDÜ
Ve sıra artık resmen olmasa da şampiyonluğun ilan edileceği maça gelmişti. Rakip Galatasaray'dı ve maç deplasmandaydı. 31. dakikada öne geçen sarı-kırmızılılar, birçok takımın şampiyonluk umudunu yeşertmeye hazırken 84 ve 90. dakikalarda gelen goller, deplasman yasağı nedeniyle evlerinde, kafelerde, sokaklarda maç izleyen binlerce insanı sokaklara döküyordu. Çünkü Trabzonspor bir kez daha pes etmemiş, inadıyla, hırsıyla zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmıştı. 15 yıldır bu takımı takip eden bir muhabir olarak o anları şu kelimelerle özetleyebilirim; artık Trabzonspor şampiyon olamaz klişesi yok, efsane geri döndü… Sezonun devamında ise birçok ilki başarıyor, rekorlara koşuyor, bir dönem tökezlese de ligin bitimine haftalar kala şampiyon oluyordu Trabzonspor. Aslında şampiyonluğu en geç biz kabullendik, çünkü Altay ve Galatasaray maçlarında rakipler artık Trabzonspor'u şampiyon ilan etmişti bile. Ama Trabzonsporlular sakince bekledi. Çünkü geçmiş acı tecrübelerin yazılı olduğu tozlu sayfalar ile dolu idi.

BU ŞAMPİYONLUK YETMEZ
Türk futbolu bu sezon yalnızca Türk futbolseverlerin değil, dünyadaki futbol sevdalılarının hafızasında kendine münhasır bir yer edindi. Lig şampiyonu Trabzonspor'un kutlamaları dünya çapında bir ilgi gördü. Arayıp da bulamadığımız şey. Demek ki rekabet söylendiği gibi, 'Belli bir bölgenin' dışına çıkınca heyecan sönmüyor, aksine dünya çapında bir hal alıyor. Trabzonspor'un kutlamaları neredeyse yarıda kesip geldiği Altay maçında tribünlere baktığınızda bu gerçeği görebilirdiniz. Sözün özü, Trabzonspor uzun yıllar sonra ulaştığı şampiyonlukla sadece bir kupa kazanmadı, yıllardır gelmeyen başarılara rağmen kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarının gönlünü aldı. Ama en önemlisi tüm dünyaya, hasret ve kavuşmanın, aşk ile tutkunun, bordo ile mavinin gücünü gösterdi. Trabzonspor muhabiri olarak bizler de yorulduk, bazen haber ararken çok kişiyi de yorduk. Ama yetmez, bir şampiyonluk bu camianın açlığını dindirmez. Yenilerine, daha güzellerine.

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Yılmadı yıkılmadı tüm ezberleri bozdu
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