Yılmadı yıkılmadı tüm ezberleri bozdu

“İnadıyla, hırsıyla, zirvedeki tartışılmaz hakimiyetiyle zaferini ilan eden bordo-mavililer, ‘Trabzonspor şampiyon olamaz’ klişesini yerle yeksan ederek tüm dünyaya ders verdi”
Daha sezonun ilk karşılaşması olan Molde maçı bir kırılma anıydı Trabzonspor için. Çünkü o karşılaşmada Abdullah Avcı şunu çok net bir şekilde gördü ki "Ben bu kadar hücum oyuncusununolduğu takımla çok gol atabilirimama yiyebilirim de." İşte her şey o maçla başladı. Roma müsabakası, Trabzonspor'un iştahını daha da kabartan bir karşılaşma oldu ki o Roma kupayı kazandı. Lig başladığında görece kolay gözüken bir fikstürle başlayan serüven, ilk derbiye kadar çok baskın bir oyunla Trabzonspor lehine gitti. Ama her Trabzonsporlu şunubilir ki sezon ne kadariyi giderse gitsin, derbilerekadar ısınma turuduraslında sezon. Nitekim 9'uncu haftadaki Fenerbahçe maçına kadar tek derbi maç oynamıştı Trabzonspor ve onda da Galatasaray ile berabere kalmıştı. Ancak 9'uncu haftadaki Fenerbahçe maçı şampiyonluk ateşinin yakıldığı mücadele oldu. O maçta alınan galibiyet sonrası yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan taraftarlar, "Galiba osene gerçekten bu sene" söylemini ilk kez ciddi şekilde telaffuz etmeye başladı.
GÖNÜLLERDE YANGIN ÇIKTI
Gönüllerdeki alev yanmaya başlamıştı ve geri dönüş çok zordu. Sonrasında ise 12'inci haftadaki Beşiktaş maçında geriye düşülmesine rağmen alınan galibiyet kahvenin üzerinde oluşan köpüktü adeta. Çünkü artık Karadenizdalgalanmaya başlamış, sessizce dillendirilenşampiyonluk kelimesi, kelimeleredökülmeye başlamıştı. Artık oyuncular da bu büyüye kendisini kaptırıyordu. Geride kalan 15 haftanın ardından namağlup Trabzonspor'a ilk soğuk duş Antalya deplasmanında geldi. Abdullah Avcı'nın maç öncesi yaptığı, "Herkes bizim yenilmemizibekliyor" açıklaması takım üzerindeki baskının ne derece yoğun olduğunu gösteriyordu aslında. Bu mağlubiyet pusuda bekleyenleri harekete geçirmiş, sosyal medyada, köşe yazılarında aynı ifade yükselmeye başlamıştı; "Trabzonspor yenilmez değil, zirve eldeğiştirebilir." Ama yılmadı Trabzonspor, yıkılmadı Trabzonspor. Bu mağlubiyet sonrası oynadığı 6 maçı hiç kaybetmedi.
KLİŞE SONA ERDİ EFSANE DÖNDÜ
Ve sıra artık resmen olmasa da şampiyonluğun ilan edileceği maça gelmişti. Rakip Galatasaray'dı ve maç deplasmandaydı. 31. dakikada öne geçen sarı-kırmızılılar, birçok takımın şampiyonluk umudunu yeşertmeye hazırken 84 ve90. dakikalarda gelen goller, deplasmanyasağı nedeniyle evlerinde, kafelerde,sokaklarda maç izleyen binlerce insanısokaklara döküyordu. Çünkü Trabzonspor bir kez daha pes etmemiş, inadıyla, hırsıyla zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmıştı. 15 yıldır bu takımı takip eden bir muhabir olarak o anları şu kelimelerle özetleyebilirim; artık Trabzonspor şampiyon olamazklişesi yok, efsane geridöndü… Sezonun devamında ise birçok ilki başarıyor, rekorlara koşuyor, bir dönem tökezlese de ligin bitimine haftalar kala şampiyon oluyordu Trabzonspor. Aslında şampiyonluğu en geç biz kabullendik, çünkü Altayve Galatasaray maçlarındarakipler artık Trabzonspor'uşampiyon ilan etmişti bile. Ama Trabzonsporlular sakince bekledi. Çünkü geçmiş acı tecrübelerin yazılı olduğu tozlu sayfalar ile dolu idi.
BU ŞAMPİYONLUK YETMEZ
Türk futbolu bu sezon yalnızca Türk futbolseverlerin değil, dünyadaki futbol sevdalılarının hafızasında kendine münhasır bir yer edindi. Lig şampiyonu Trabzonspor'un kutlamaları dünya çapında bir ilgi gördü. Arayıp da bulamadığımız şey. Demek ki rekabet söylendiği gibi, 'Belli bir bölgenin' dışına çıkınca heyecansönmüyor, aksine dünya çapında bir halalıyor. Trabzonspor'un kutlamaları neredeyse yarıda kesip geldiği Altay maçında tribünlere baktığınızda bu gerçeği görebilirdiniz. Sözün özü, Trabzonspor uzun yıllar sonra ulaştığı şampiyonlukla sadece bir kupa kazanmadı, yıllardır gelmeyen başarılara rağmen kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarının gönlünü aldı. Amaen önemlisi tüm dünyaya, hasret ve kavuşmanın,aşk ile tutkunun, bordo ile maviningücünü gösterdi. Trabzonspor muhabiri olarak bizler de yorulduk, bazen haber ararken çok kişiyi de yorduk. Ama yetmez, bir şampiyonlukbu camianın açlığını dindirmez.Yenilerine, daha güzellerine.