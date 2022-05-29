Yılmadı yıkılmadı tüm ezberleri bozdu

sezonun ilk karşılaşması olan Molde maçı bir kırılma anıydı Trabzonspor için. Çünkü o karşılaşmada Abdullah Avcı şunu çok net bir şekilde gördü kiİşte her şey o maçla başladı. Roma müsabakası, Trabzonspor'un iştahını daha da kabartan bir karşılaşma oldu ki o Roma kupayı kazandı. Lig başladığında görece kolay gözüken bir fikstürle başlayan serüven, ilk derbiye kadar çok baskın bir oyunla Trabzonspor lehine gitti. Ama herNitekim 9'uncu haftadaki Fenerbahçe maçına kadar tek derbi maç oynamıştı Trabzonspor ve onda da Galatasaray ile berabere kalmıştı. Ancak 9'uncu haftadaki Fenerbahçe maçı şampiyonluk ateşinin yakıldığı mücadele oldu. O maçta alınan galibiyet sonrası yıllardır şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan taraftarlar,söylemini ilk kez ciddi şekilde telaffuz etmeye başladı.Gönüllerdeki alev yanmaya başlamıştı ve geri dönüş çok zordu. Sonrasında ise 12'inci haftadaki Beşiktaş maçında geriye düşülmesine rağmen alınan galibiyet kahvenin üzerinde oluşan köpüktü adeta.Artık oyuncular da bu büyüye kendisini kaptırıyordu. Geride kalan 15 haftanın ardından namağlup Trabzonspor'a ilk soğuk duş Antalya deplasmanında geldi. Abdullah Avcı'nın maç öncesi yaptığı,açıklaması takım üzerindeki baskının ne derece yoğun olduğunu gösteriyordu aslında. Bu mağlubiyet pusuda bekleyenleri harekete geçirmiş, sosyal medyada, köşe yazılarında aynı ifade yükselmeye başlamıştı;Ama yılmadı Trabzonspor, yıkılmadı Trabzonspor. Bu mağlubiyet sonrası oynadığı 6 maçı hiç kaybetmedi.Ve sıra artık resmen olmasa da şampiyonluğun ilan edileceği maça gelmişti. Rakip Galatasaray'dı ve maç deplasmandaydı. 31. dakikada öne geçen sarı-kırmızılılar, birçok takımın şampiyonluk umudunu yeşertmeye hazırkenÇünkü Trabzonspor bir kez daha pes etmemiş, inadıyla, hırsıyla zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırmıştı. 15 yıldır bu takımı takip eden bir muhabir olarak o anları şu kelimelerle özetleyebilirim; artıkSezonun devamında ise birçok ilki başarıyor, rekorlara koşuyor, bir dönem tökezlese de ligin bitimine haftalar kala şampiyon oluyordu Trabzonspor. Aslında şampiyonluğu en geç biz kabullendik, çünküAma Trabzonsporlular sakince bekledi. Çünkü geçmiş acı tecrübelerin yazılı olduğu tozlu sayfalar ile dolu idi.Türk futbolu bu sezon yalnızca Türk futbolseverlerin değil, dünyadaki futbol sevdalılarının hafızasında kendine münhasır bir yer edindi. Lig şampiyonu Trabzonspor'un kutlamaları dünya çapında bir ilgi gördü. Arayıp da bulamadığımız şey. Demek ki rekabet söylendiği gibi,Trabzonspor'un kutlamaları neredeyse yarıda kesip geldiği Altay maçında tribünlere baktığınızda bu gerçeği görebilirdiniz. Sözün özü, Trabzonspor uzun yıllar sonra ulaştığı şampiyonlukla sadece bir kupa kazanmadı, yıllardır gelmeyen başarılara rağmen kendisini yalnız bırakmayan taraftarlarının gönlünü aldı.Trabzonspor muhabiri olarak bizler de yorulduk, bazen haber ararken çok kişiyi de yorduk.