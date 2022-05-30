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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Eski aşk alevlendi

YUNUS EMRE SEL
Eski aşk alevlendi

Geçtiğimiz sezon yapılan pazarlıklarda hedefine ulaşamayan bordo-mavililer, Avcı’nın çok istediği milli futbolcu için Sassuolo’ya ikinci kez menajer aracılığıyla teklif sundu

Sağ stopere bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi. Geride kalan sezonun özellikle devre arasında kadrosuna katmak için taksitler halinde 5 milyon Euro bonservis bedeline kadar çıkan bordo-mavililer, hedefine ulaşamamıştı. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın yabancı kuralını da düşünerek stoper bölgesine öncelikle yerli bir takviye istemesi sonucunda ibre yeniden Kaan Ayhan'a döndü.

KAAN TRANSFERDE TAVRINI KOYDU
Geride kalan sezonda Serie A'da Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan milli futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon anlaşamadığı İtalyan kulübünü bu kez 27 yaşındaki oyuncunun da tavrını net şekilde koymasıyla birlikte ikna etmek istiyor. Kaan'ın menajerine şartları sunan ve yetki veren Trabzonspor, transfer için girişimlerini yaptıktan sonra beklemeye çekildi.

ARDA'YA TEKLİF ÇOK
TRABZONSPOR'UN altyapısından yetişen ve 4 sezondur A takım ile antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'a birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Özellikle Spor Toto 1. Lig'den 2 takımın istediği belirtilen genç file bekçisi için gelen tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Erce Kardeşler'in ardından 3. kaleci konumunda bulunan Arda, geride kalan sezon Süper Lig'de 1 maçta görev yaptı. 1.92'lik kalecinin de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.

TAKIMIN JOKERİ
Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan'ın, asıl mevkisi stoper olmasının yanında sağ bek, sol bek, ön libero ve merkez orta saha gibi çeşitli bölgelerde forma giymesi en önemli özelliği olarak öne çıkıyor.

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Eski aşk alevlendi
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