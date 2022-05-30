Eski aşk alevlendi

Sağ stopere bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi.Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın yabancı kuralını da düşünerek stoper bölgesine öncelikle yerli bir takviye istemesi sonucunda ibre yeniden Kaan Ayhan'a döndü.Geride kalan sezonda Serie A'da Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan milli futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.Kaan'ın menajerine şartları sunan ve yetki veren Trabzonspor, transfer için girişimlerini yaptıktan sonra beklemeye çekildi.TRABZONSPOR'UN altyapısından yetişen ve 4 sezondur A takım ile antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'a birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Özellikle Spor Toto 1. Lig'den 2 takımın istediği belirtilen genç file bekçisi için gelen tekliflerin değerlendirileceği kaydedildi. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Erce Kardeşler'in ardından 3. kaleci konumunda bulunan Arda, geride kalan sezon Süper Lig'de 1 maçta görev yaptı. 1.92'lik kalecinin de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi.Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan'ın, asıl mevkisi stoper olmasının yanında sağ bek, sol bek, ön libero ve merkez orta saha gibi çeşitli bölgelerde forma giymesi en önemli özelliği olarak öne çıkıyor.