İkinci Çebi dönemi

eşiktaş'ta cumartesi yapılan idari ve mali genel kuruldan sonra dün de seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Başkan adaylarının kısa konuşmalarının ardından geçilen oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 4423 kişi oy kullanırken, 3965'i geçerli sayıldı.Fuat Çimen 1190 oy alırken Çebi, genel kurula katılımın az olmasından yakındı ve konuyla ilgili olarak şunları söyledi:"Ben şu an onu söylemek istemiyorum ama oy kullanmaya üyelerin 3'te 1'inin gelmesi az.Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Bundan sonraki genel kurullarda hem aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım hem de kongre üyesi dostlarımın, kardeşlerimin burada gelip oylarını kullanması lazım.Çok korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak."Başkan Çebi, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada ise "Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi gerekiyor.Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Artık birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreçte gelen, gelmeyen arkadaşlarımı kenetlenmeye, bizlerle beraber olmayan davet ediyorum.Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getirelim. Kara Kartal'ın en yüksek noktada uçması için birlik olalım.dedi.Yine Çebi'nin listesinde yer alan Emre Kocadağ, kongreye çocukları Kaan Bey ve Emir Bey'le geldiSEÇIM dolayısıyla Beşiktaş yönetimi transferi biraz yavaşlatmıştı. Bu hafta itibarıyla siyah-beyazlı kulüpte hareketlilik başlayacak. Caicedo'nun ilk planda olduğu santrfor transferi bu hafta bitebilir. Ağustos ayında da Beşiktaş'ın bankalara 350 milyon TL ödemesi var. Bununla ilgili yoğun ekonomik çalışmalar yapılması gerekiyor. Uzun zamandır dillendirilen dijital para konusunda da gelişmeler olması bekleniyor. Öte yandan KMPG raporuyla ilgili 20 davaya ek olarak 40 dava daha açılması planlanıyor.Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kulüp başkanı seçilirken, kurulların da başkanları belli oldu. Denetim Kurulu seçiminde kazanan, 1939 oy alan Gökhan Tiryaki oldu. Disiplin Kurulu'nda da 2495 oyla Ahmet Akpınar başkan seçildi. Seçme ve sicil kurulunda ise Şahabettin Önkol, 1494 üyenin oyunu kazanıp ipi göğüslediAhmet Nur Çebi (Başkan) Engin Baltacı Emre Kocadağ Mehtap Mutluşan Ferah Celal Aral Serhan Çetinsaya Murat Kılıç Umut Tahir Güneş Ali Bayrak.Bilgihan Cenk Sürmen İbrahim Kemal Barış Dillioğlu Seyit Ateş Umut Şenol Melih Arslan