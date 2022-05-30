İkinci Çebi dönemi

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleşen kongrede 4423 oy kullanıldı. Ahmet Nur Çebi 2777 oy alarak rakibi Fuat Çimen’i (1190) geride bırakıp 2. kez başkan seçildi
Beşiktaş'ta cumartesi yapılan idari ve mali genel kuruldan sonra dün de seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Başkan adaylarının kısa konuşmalarının ardından geçilen oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 4423 kişi oy kullanırken, 3965'i geçerli sayıldı. Mevcut başkanAhmet Nur Çebi 2777oyla 3 yıl daha siyah-beyazlıkulübün başkanı olmayahak kazandı. Fuat Çimen 1190 oy alırken Çebi, genel kurula katılımın az olmasından yakındı ve konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
GELMEYENLER ÇOK KONUŞACAK OLANLAR
"Ben şu an onu söylemek istemiyorum ama oy kullanmaya üyelerin 3'te 1'inin gelmesi az. Beşiktaş'asahip çıkacaksak hepimiz buradaolacağız. Aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Bundan sonraki genel kurullarda hem aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım hem de kongre üyesi dostlarımın, kardeşlerimin burada gelip oylarını kullanması lazım. Bu böyleolmuyor. Çok korkarım ki buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak."
BU BİRLİK ÇAĞRISIDIR, KENETLENELİM
Başkan Çebi, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada ise "Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi gerekiyor. Sonuç çıkartmaya çalışacağım. Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Artık birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreçte gelen, gelmeyen arkadaşlarımı kenetlenmeye, bizlerle beraber olmayan davet ediyorum. Bundan sonrabirbirimize sarılalım, destek olalım. Beşiktaş'ı hak ettiği yerlere getirelim. Kara Kartal'ın en yüksek noktada uçması için birlik olalım. Ben gereken çabayı göstereceğim.Bu bir birlik çağrısıdır" dedi.
ÇOCUKLARIYLA KONGREDE
Yine Çebi'nin listesinde yer alan Emre Kocadağ, kongreye çocukları Kaan Bey ve Emir Bey'le geldi
BEŞİKTAŞ'I NELER BEKLİYOR?
SEÇIM dolayısıyla Beşiktaş yönetimi transferi biraz yavaşlatmıştı. Bu hafta itibarıyla siyah-beyazlı kulüpte hareketlilik başlayacak. Caicedo'nun ilk planda olduğu santrfor transferi bu hafta bitebilir. Ağustos ayında da Beşiktaş'ın bankalara 350 milyon TL ödemesi var. Bununla ilgili yoğun ekonomik çalışmalar yapılması gerekiyor. Uzun zamandır dillendirilen dijital para konusunda da gelişmeler olması bekleniyor. Öte yandan KMPG raporuyla ilgili 20 davaya ek olarak 40 dava daha açılması planlanıyor.
İŞTE KURULLARIN BAŞKANLARI
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kulüp başkanı seçilirken, kurulların da başkanları belli oldu. Denetim Kurulu seçiminde kazanan, 1939 oy alan Gökhan Tiryaki oldu. Disiplin Kurulu'nda da 2495 oyla Ahmet Akpınar başkan seçildi. Seçme ve sicil kurulunda ise Şahabettin Önkol, 1494 üyenin oyunu kazanıp ipi göğüsledi
İŞTE YENİ YÖNETİM
ASIL ÜYELER
Ahmet Nur Çebi (Başkan) Engin Baltacı Emre Kocadağ Mehtap Mutluşan Ferah Celal Aral Serhan Çetinsaya Murat Kılıç Umut Tahir Güneş Ali Bayrak.
YEDEK ÜYELER
Bilgihan Cenk Sürmen İbrahim Kemal Barış Dillioğlu Seyit Ateş Umut Şenol Melih Arslan