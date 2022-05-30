Şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı Futbol Plus’a konuştu! Şampiyonlar Ligi hedefi, Nwakaeme’nin sözleşmesi...

Bir ülkenin, takımların oyun felsefeleri var. Avrupa'da seni şöyle test ediyor; 1 oynattığın oyunla ilgili 2 takıma ve oyuncuya kattığın değerle seni test ediyor. Onun kriteri bu. Bu analizlerle senin verilerini çıkarıyor ve o seni o şekilde oraya koyuyor. Bu iş performans işi. Tabi bir yerde 5 sene 7 sene çalışmak kolay değil, Avrupa'da da bunun örnekleri var orada daha uzun süreli istikrar var. Performans işinin değerlendirilmesi oluyor. Ama kulübün felsefesi, oyunun felsefesi, teknik adamın felsefesi orayla uyuşuyor mu? Ama bizde şöyle bir şey var, masada bir teknik direktör lazım. Taner Karaman'ı alalım. Taner Karaman uygun mu değil mi? Kulübe uygun mu değil mi? Oyun felsefesi uygun mu değil mi? Olmadı hadi 3 maç güle güle. Veya biri seni istiyor, olmaz diyorlar. Neden olmaz cevabı yok. Top çizgiyi geçerse iyi bir teknik direktör oluyorsun.

Bugün futbolun gittiği nokta; Kulüplerin tabii ki başkanları olacak, yönetim kurulları olacak. Bunlar temsili olacaklar. Profesyoneller tarafından yönetilecek. Onlar tarafından denetlenecek. Bugün bizim ülkemizde bunu yakalama imkanımız yok gibi duruyor. Hatta daha da zorlaşarak gidiyor.

Soruya geri dönersek, takım savunması yerleşince sonuç aldık, bazen eleştirildik dediler ki hücum oynamayacak mı? Bu bir PlayStation değil çok tekrarların olması gerek. Her türlü organizasyon olsa da oyuncu kalitesinin de olması gerekiyor. Ona rağmen çocuklar çok doğru cevap verdi, kulüp bana çok iyi imkan sağladı, çalışma ortamını sağladı.