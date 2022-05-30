Son dakika Galatasaray transfer haberi: Michael Seri, Galatasaray’dan yeşil ışık bekliyor! Önceliği Premier Lig değil...

Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi ve tahmini açıklandı: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 5 aylık ve 6 aylık enflasyon farkı kaç olacak?