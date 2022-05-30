Son dakika Galatasaray transfer haberi: Michael Seri, Galatasaray’dan yeşil ışık bekliyor! Önceliği Premier Lig değil...

Galatasaray'da 2019-20 sezonunda forma giyen Jean Fulham'ın Premier Lig'e dönmesini sağlayan isimlerden biri olarak dikkat çekti.
İngiliz kulübü ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın gözü kulağı ise Galatasaray'da. İki sezon önce formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda iyi ilişkiler kuran ve İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Seri, teklif gelmesi halinde önceliğini Galatasaray'a verecek.
2019/20 sezonunda sarı kırmızılı formayla 37 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu 24 gol atıp 4 de gol pası vermişti. Fildişili futbolcu, kariyerindeki ilk kupayı da Galatasaray formasıyla Süper Kupa'yı kaldırarak kazanmıştı.