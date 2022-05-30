Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Michael Seri, Galatasaray’dan yeşil ışık bekliyor! Önceliği Premier Lig değil...
Giriş Tarihi: 30.5.2022 09:34 Son Güncelleme: 30.5.2022 09:43

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Michael Seri, Galatasaray’dan yeşil ışık bekliyor! Önceliği Premier Lig değil...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Michael Seri, Galatasaray’dan yeşil ışık bekliyor! Önceliği Premier Lig değil...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’da 2019/20 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve iyi oyunuyla takdir toplayan Michael Seri, Premier Lig’i bırakıp sarı kırmızılı ekibe dönmek istiyor. İşte tüm detaylar…

Galatasaray'da 2019-20 sezonunda forma giyen Jean Fulham'ın Premier Lig'e dönmesini sağlayan isimlerden biri olarak dikkat çekti.

İngiliz kulübü ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın gözü kulağı ise Galatasaray'da. İki sezon önce formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda iyi ilişkiler kuran ve İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Seri, teklif gelmesi halinde önceliğini Galatasaray'a verecek.

YORULMAK BİLMİYOR

Bu sezon Fulham formasıyla 34 maça çıkan Michael Seri, 1 gol, 6 asistlik performansla takımına katkı verdi.

2019/20 sezonunda sarı kırmızılı formayla 37 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu 24 gol atıp 4 de gol pası vermişti. Fildişili futbolcu, kariyerindeki ilk kupayı da Galatasaray formasıyla Süper Kupa'yı kaldırarak kazanmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Michael Seri, Galatasaray’dan yeşil ışık bekliyor! Önceliği Premier Lig değil...
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