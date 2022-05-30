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Giriş Tarihi: 30.5.2022 11:46 Son Güncelleme: 30.5.2022 12:13

Son dakika: Mehmet Büyükekşi resmen TFF başkanlığına aday

Son dakika: Mehmet Büyükekşi resmen TFF başkanlığına aday

Gaziantep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Büyükekşi'nin yazılı açıklaması şöyle;

"Geçtiğimiz hafta açıkladığım üzere Kulüpler Birliği'nin demokratik ve şeffaf yapısını ve değerli kulüp başkanlarımızın görüşlerini fevkalade önemsiyorum. Bu doğrultuda kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm.

Ben de bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum.

Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum."

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Son dakika: Mehmet Büyükekşi resmen TFF başkanlığına aday
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