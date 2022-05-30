Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Şampiyonlar Ligi mesajı! 'Şimdiden başladık'
Giriş Tarihi: 30.5.2022 13:18

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Şampiyonlar Ligi mesajı! 'Şimdiden başladık'

DHA
Trabzonspor’da Abdullah Avcı’dan Şampiyonlar Ligi mesajı! ’Şimdiden başladık’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili takımın şampiyonluğa ulaşmasında tüm ekip arkadaşlarının özverili çalışmaları olduğunu söyleyerek, “Başarıya müthiş özveri ile birlikte ulaştık. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi şimdiden a’dan z’ye analiz ediyoruz, yeni transferlerle ilgili planlamalar yapıyoruz. ” dedi.

Süper Lig 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin dergisi için ekibiyle birlikte şampiyonluk pozu verdi.

Bordo mavili takımın bu sezon şampiyonluğa ulaşmasında tüm ekip arkadaşlarının büyük gayretlerinin olduğunu söyleyen Avcı, "Bu başarıda futbolcular kadar, kulübün bütün çalışanları, yönetimin, taraftarın, herkesin payı var. Ben ve ekibim, bu büyük kulübün başarıya ulaşmasına katkı sunmak için çok çalıştık" dedi.

'BAŞARI SADECE BANA AİT DEĞİL DEĞİL'

Başarının ekip çalışmasının bir ürünü olarak ortaya çıktığını belirten Avcı, "Hiçbir teknik direktör bir takımı tek başına şampiyon yapamaz. Ben ekip çalışmasına son ederce inanan biriyim. Ortada bir başarı varsa bu sadece bana ait değil. Bu birbirine inanan, fedakarlık yapan ve çok çalışan ekibimizin işi. Ekibimizde yer alan herkes sezon boyunca aynı özveri ve samimiyetle bu işe sarıldı" diye konuştu.

'ASLA DURMADIK'

Başarıya ulaşmada en küçük detayın bile önemli olduğunu söyleyen Avcı, "Futbolcularımızın performansı, sağlığı, gelişimleri, rakibin durumu gibi onlarca veriyi elde etmek, değerlendirmek, en küçük bir detayı bile kaçırmamak için gece gündüz çalıştık, çok yorulduk ama asla durmadık. Başarıya müthiş özveri ile birlikte ulaştık" dedi.

'ÖNÜMÜZDE YOĞUN BİR PROGRAM VAR'

Ligin bitimiyle birlikte çıktığı kısa süreli tatili tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ve yeni sezon çalışmalarına başlayan Avcı, "Önümüzde çok yoğun bir program var. Bir yandan Şampiyonlar Ligi, diğer yandan yeni sezon planlaması. Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi a'dan z'ye analiz ediyoruz, yeni transferlerle ilgili planlamalar yapıyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Emekli ve memur Temmuz zammı için 2'Lİ FORMÜL: Cuma günü oran açıklanıyor! İşte enflasyon farkı ve ek zam ile tablo tablo yeni emekli-memur maaşları hesapları
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Koca'dan maske yasağı açıklaması: Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi ve tahmini açıklandı: Mayıs 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 5 aylık ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olacak?
Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücret zammı 2022 son dakika haberleri ve gelişmeleri
EYT SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'de en çok merak edilen tarih netleşti! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÖS GİRİŞ: Anadolu Üniversitesi 2022/final AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Millet İttifakı’nda ‘Selahattin Demirtaş’ krizi! Mansur Yavaş geri adım attı, bu kez de HDP çıldırdı
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
Son dakika! Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden seslendi: Son nefesimize kadar buradayız
16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? | ATV MİLYONER SORUSU
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Şampiyonlar Ligi mesajı! 'Şimdiden başladık'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA