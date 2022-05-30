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Giriş Tarihi: 31.5.2022 01:28 Son Güncelleme: 31.5.2022 01:28

UEFA, geç başlayan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili rapor hazırlıyor

AA
UEFA, geç başlayan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili rapor hazırlıyor

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin yarım saatten fazla geç başlamasına neden olan olaylara ilişkin bağımsız bir rapor hazırlandığını duyurdu.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanan finalde söz sahibi tüm kuruluşların, karar verme süreçleri, sorumluluk ve davranışları kapsamlı şekilde incelenecek.

Portekizli Dr. Tiago Brandao Rodrigues'in liderlik edeceği inceleme sürecinin ardından bağımsız bir rapor derlenecek. Brandao Rodrigues, bu süreçte bağımsız statüsünü garanti altına almak için görevi karşılık almadan yerine getirecek.

İlgili taraflardan kanıtlar toplanacak ve bağımsız rapor tamamlandıktan sonra bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.

Real Madrid'in Liverpool'u 1-0 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıcı, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle 3 kez ertelenmiş ve maç 36 dakika geç başlamıştı.

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UEFA, geç başlayan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili rapor hazırlıyor
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