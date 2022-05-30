Vefa’da Emre Mor zirvesi

Başkan Ali Koç, Vefa Stadı’nda bir araya geldiği Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan genç futbolcuyu resmen istedi. Transferin Ozan Tufan artı bir miktar para karşılığında bitmesi bekleniyor
Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu. Önceki gün KadınFutbol Süper Ligi yarı finalmaçında Karagümrük'ün evindeFenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçıVefa Stadı'nda izleyen başkan AliKoç, Karagümrük Başkanı SüleymanHurma ile bir araya geldi. Yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi ise Emre Mor'du. Genç oyuncuyu istediklerini söyleyen Başkan Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.
HURMA'DAN YEŞİL IŞIK
Genç futbolcu için 5-6 milyonEuro civarında bonservis beklentisiolan Başkan Hurma'nın görüşmedekapıyı açık bıraktığı ifadeedildi. Sarı-lacivertlilerin bu transferiçin gözden çıkardığı oyuncu isekadro dışı bırakılan Ozan Tufan…27 yaşındaki futbolcunun yanı sırabir miktar para karşılığında Emre'yirenklerine bağlamayı hedefleyenFenerbahçe yönetimi, önümüzdekigünlerde resmi adımları atarakişi bitirmeyi düşünüyor.
MESUT ÖZİL BEKLEME MODUNDA!
FENERBAHÇE'DE kadro dışı olan Mesut Özil'in kaderi Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe için en hayırlısı neise o olacak" derken, oyuncunun geri dönüşüyle alakalı görüş belirtmekten kaçınmıştı. Koç'un önümüzdeki hafta yıldız futbolcu ve temsilcisiyle görüşme yapacağı öğrenildi. Şayet Jesus kadroda istemezse Mesut ile yolların ayrılması bekleniyor. 33 yaşındakioyuncunun F.Bahçe'de devam etmekistediği biliniyor.
HERKES TATILDE ARDA ÇALIŞIYOR
FENERBAHÇE'NIN göz bebeği Arda Güler, sakatlığını tamamen atlattı. Sosyal medya hesabından Samandıra fotoğrafı paylaşan genç yıldız, diğer futbolcular gibi tatile çıkmak yerine tesislerin yolunu tuttu ve antrenmanlara başladı. Hazırlıklaraerken giriş yapan 17yaşındaki oyuncununyeni sezona en iyi şekilde start vermekiçin çaba sarf ettiği kaydedildi.