Vefa’da Emre Mor zirvesi

Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu.Yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi ise Emre Mor'du. Genç oyuncuyu istediklerini söyleyen Başkan Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.Sarı-lacivertlilerin bu transferiçin gözden çıkardığı oyuncu isekadro dışı bırakılan27 yaşındaki futbolcunun yanı sırabir miktar para karşılığında Emre'yirenklerine bağlamayı hedefleyenFenerbahçe yönetimi, önümüzdekigünlerde resmi adımları atarakişi bitirmeyi düşünüyor.FENERBAHÇE'DE kadro dışı olan Mesut Özil'in kaderi Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç,derken, oyuncunun geri dönüşüyle alakalı görüş belirtmekten kaçınmıştı. Koç'un önümüzdeki hafta yıldız futbolcu ve temsilcisiyle görüşme yapacağı öğrenildi. Şayet Jesus kadroda istemezse Mesut ile yolların ayrılması bekleniyor.FENERBAHÇE'NIN göz bebeği Arda Güler, sakatlığını tamamen atlattı. Sosyal medya hesabından Samandıra fotoğrafı paylaşan genç yıldız, diğer futbolcular gibi tatile çıkmak yerine tesislerin yolunu tuttu ve antrenmanlara başladı.