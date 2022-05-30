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Giriş Tarihi: 30.5.2022

Vefa’da Emre Mor zirvesi

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Vefa’da Emre Mor zirvesi

Başkan Ali Koç, Vefa Stadı’nda bir araya geldiği Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan genç futbolcuyu resmen istedi. Transferin Ozan Tufan artı bir miktar para karşılığında bitmesi bekleniyor

Fenerbahçe, sürpriz bir hamle yaparak sezonun ikinci yarısında Karagümrük ile yıldızı parlayan Emre Mor'a talip oldu. Önceki gün Kadın Futbol Süper Ligi yarı final maçında Karagümrük'ün evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı Vefa Stadı'nda izleyen başkan Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya geldi. Yaklaşık 70 dakika sohbet eden ikilinin gündemi ise Emre Mor'du. Genç oyuncuyu istediklerini söyleyen Başkan Koç'un, bu transferi takas artı para formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi.

HURMA'DAN YEŞİL IŞIK
Genç futbolcu için 5-6 milyon Euro civarında bonservis beklentisi olan Başkan Hurma'nın görüşmede kapıyı açık bıraktığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için gözden çıkardığı oyuncu ise kadro dışı bırakılan Ozan Tufan… 27 yaşındaki futbolcunun yanı sıra bir miktar para karşılığında Emre'yi renklerine bağlamayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde resmi adımları atarak işi bitirmeyi düşünüyor.

MESUT ÖZİL BEKLEME MODUNDA!
FENERBAHÇE'DE kadro dışı olan Mesut Özil'in kaderi Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, "Fenerbahçe için en hayırlısı ne ise o olacak" derken, oyuncunun geri dönüşüyle alakalı görüş belirtmekten kaçınmıştı. Koç'un önümüzdeki hafta yıldız futbolcu ve temsilcisiyle görüşme yapacağı öğrenildi. Şayet Jesus kadroda istemezse Mesut ile yolların ayrılması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe'de devam etmek istediği biliniyor.

HERKES TATILDE ARDA ÇALIŞIYOR
FENERBAHÇE'NIN göz bebeği Arda Güler, sakatlığını tamamen atlattı. Sosyal medya hesabından Samandıra fotoğrafı paylaşan genç yıldız, diğer futbolcular gibi tatile çıkmak yerine tesislerin yolunu tuttu ve antrenmanlara başladı. Hazırlıklara erken giriş yapan 17 yaşındaki oyuncunun yeni sezona en iyi şekilde start vermek için çaba sarf ettiği kaydedildi.

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Vefa’da Emre Mor zirvesi
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