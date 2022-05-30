Yunus’a Kerem modeli

Yılda 800 bin TL kazanan Yunus’un 2024’te biten kontratı uzatılacak ve ücreti yükseltilecek. Kerem Aktürkoğlu da sözleşme yenilerken yıllık kazancı 900 bin TL’den 7 milyon TL’ye çıkarılmıştı
Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 9 gol-12 asiste imzasını koyan Yunus Akgün sezona damgasını vurdu. Galatasaray'a geri dönen 21 yaşındaki yıldız, artık A Milli Takım oyuncusu oldu. Gelecek sezonda tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek 2000 doğumlu genç futbolcu, 80 bin TL aylık maaş alıyor. 11 Haziran'da seçilecekyeni yönetim iç transferdeilk hamlesini YunusAkgün'e yapacak. 2024 yılırda sona erecek kontratı uzatılacak ve 800 bin TL olan yıllık ücreti de takımdaki diğer yerli oyuncularla aynı seviyeye çıkarılacak.
KADRONUN BANKOSU OLACAK
900 bin TL'ye oynayan Kerem Aktürkoğlu geçen sezon içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve 7 milyon TL kazanmıştı. Kerem gibi Yunus'ada benzer mali şartlar önerilecek. Adana Demirspor'daki performansıyla Avrupa'dan kulüplerin dikkatini çeken 21 yaşındaki solak yıldız, yerli kuralı sayesinde Aslan'ın bankosu olacak.
PERFORMANSIYLA AVRUPA'YI SALLADI Yunus, AdanaDemirsporformasıyla busezon Avrupa'nın5 büyük ligi veSüper Lig'deki 23yaş altı oyunculararasında119 dribblingleen başarılıüçüncüfutbolcuoldu.İlk ikideMilan'danRafael Leao(193) ve RealMadrid'den ViniciusJunior (155) yer aldı.
MICHAEL SERİ, G.SARAY'DAN TEKLİF BEKLİYOR
GALATASARAY'DA 2019-20 sezonunda forma giyen Jean Michael-Seri, Fulham'ın Premier Lig'e dönmesini sağlayan isimlerden biri olarak dikkat çekti. İngiliz kulübüile sözleşmesisona eren30 yaşındakiorta sahanıngözü kulağı ise Galatasaray'da. İki sezon önce formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda iyi ilişkiler kuran ve İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Seri, teklif gelmesi halinde önceliğini Galatasaray'a verecek.
SON BİLET BODRUM'UN!
TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen son takım da belli oldu: Bodrumspor. Play-off finalinde TECO KaracabeyBelediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı başardı. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısını Erdem Çetinkaya ve Samet Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde kapatan yeşil-beyazlılar, 59'da Cenk Şen ile 3-0'ı bulup zafere uzandı. Böylece gruplarını şampiyon tamamlayan Pendiksporve Sakaryaspor'un ardından Bodrumspor da bir üst lige çıktı.