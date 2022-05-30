Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yunus’a Kerem modeli
Giriş Tarihi: 30.5.2022

Yunus’a Kerem modeli

MEHMET ÖZCAN
Yunus’a Kerem modeli

Yılda 800 bin TL kazanan Yunus’un 2024’te biten kontratı uzatılacak ve ücreti yükseltilecek. Kerem Aktürkoğlu da sözleşme yenilerken yıllık kazancı 900 bin TL’den 7 milyon TL’ye çıkarılmıştı

Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 9 gol-12 asiste imzasını koyan Yunus Akgün sezona damgasını vurdu. Galatasaray'a geri dönen 21 yaşındaki yıldız, artık A Milli Takım oyuncusu oldu. Gelecek sezonda tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek 2000 doğumlu genç futbolcu, 80 bin TL aylık maaş alıyor. 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim iç transferde ilk hamlesini Yunus Akgün'e yapacak. 2024 yılırda sona erecek kontratı uzatılacak ve 800 bin TL olan yıllık ücreti de takımdaki diğer yerli oyuncularla aynı seviyeye çıkarılacak.

KADRONUN BANKOSU OLACAK
900 bin TL'ye oynayan Kerem Aktürkoğlu geçen sezon içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve 7 milyon TL kazanmıştı. Kerem gibi Yunus'a da benzer mali şartlar önerilecek. Adana Demirspor'daki performansıyla Avrupa'dan kulüplerin dikkatini çeken 21 yaşındaki solak yıldız, yerli kuralı sayesinde Aslan'ın bankosu olacak.

PERFORMANSIYLA AVRUPA'YI SALLADI
Yunus, Adana Demirspor formasıyla bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'deki 23 yaş altı oyuncular arasında 119 dribblingle en başarılı üçüncü futbolcu oldu. İlk ikide Milan'dan Rafael Leao (193) ve Real Madrid'den Vinicius Junior (155) yer aldı.

MICHAEL SERİ, G.SARAY'DAN TEKLİF BEKLİYOR
GALATASARAY'DA 2019-20 sezonunda forma giyen Jean Michael-Seri, Fulham'ın Premier Lig'e dönmesini sağlayan isimlerden biri olarak dikkat çekti. İngiliz kulübü ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın gözü kulağı ise Galatasaray'da. İki sezon önce formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda iyi ilişkiler kuran ve İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Seri, teklif gelmesi halinde önceliğini Galatasaray'a verecek.

SON BİLET BODRUM'UN!
TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen son takım da belli oldu: Bodrumspor. Play-off finalinde TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı başardı. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısını Erdem Çetinkaya ve Samet Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde kapatan yeşil-beyazlılar, 59'da Cenk Şen ile 3-0'ı bulup zafere uzandı. Böylece gruplarını şampiyon tamamlayan Pendikspor ve Sakaryaspor'un ardından Bodrumspor da bir üst lige çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Koca'dan maske yasağı açıklaması: Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
Son Dakika: Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi açıklandı: Mayıs 2022 enflasyon ne zaman açıklanacak? 5 aylık ve 6 aylık enflasyon farkı kaç olacak?
Son dakika! Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden seslendi: Son nefesimize kadar buradayız
16. Yüzyılda Avrupa'da "Türk Buğdayı" ve "Türk Tahılı" olarak da bilinen hangisidir? | ATV MİLYONER SORUSU
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz'da zam var mı? SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için ipuçları gelmeye başladı!
Emekli zammından son dakika: Temmuz ayında SSK Bağ-Kur En düşük 2022 emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ASGARİ ÜCRET EK ZAM son dakika gelişmesi: 2022 Asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman gelecek? Temmuz zammı netleşiyor!
MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır
Son dakika: Altılı masada Selahattin Demirtaş çatlağı iddiası! Kılıçdaroğlu apar topar geri döndü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus’a Kerem modeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA