Yunus’a Kerem modeli

Kiralık gittiği Adana Demirspor'da 9 gol-12 asiste imzasını koyansezona damgasını vurdu. Galatasaray'a geri dönen 21 yaşındaki yıldız, artık A Milli Takım oyuncusu oldu. Gelecek sezonda tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek 2000 doğumlu genç futbolcu, 80 bin TL aylık maaş alıyor.2024 yılırda sona erecek kontratı uzatılacak ve 800 bin TL olan yıllık ücreti de takımdaki diğer yerli oyuncularla aynı seviyeye çıkarılacak.900 bin TL'ye oynayan Kerem Aktürkoğlu geçen sezon içinde 5 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve 7 milyon TL kazanmıştı.Adana Demirspor'daki performansıyla Avrupa'dan kulüplerin dikkatini çeken 21 yaşındaki solak yıldız, yerli kuralı sayesinde Aslan'ın bankosu olacak.GALATASARAY'DA 2019-20 sezonunda forma giyen Jean Michael-Seri, Fulham'ın Premier Lig'e dönmesini sağlayan isimlerden biri olarak dikkat çekti.İki sezon önce formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda iyi ilişkiler kuran ve İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Seri, teklif gelmesi halinde önceliğini Galatasaray'a verecek.TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen son takım da belli oldu: Bodrumspor. Play-off finalindeBodrumspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı başardı.naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısını Erdem Çetinkaya ve Samet Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde kapatan yeşil-beyazlılar, 59'da Cenk Şen ile 3-0'ı bulup zafere uzandı. Böylece gruplarını şampiyon tamamlayanardından Bodrumspor da bir üst lige çıktı.