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Giriş Tarihi: 31.5.2022 15:22 Son Güncelleme: 31.5.2022 15:34

Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e övgü: Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi

Başkan Erdoğan’dan Arda Güler’e övgü: Türkiye’nin önemli şöhretlerinden bir tanesi

Başkan Erdoğan'ın Dünya Tütünsüz Günü'nde Külliye'deki gençlik buluşmasına Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler de katıldı. Başkan Erdoğan, Arda Güler için "Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın Dünya Tütünsüz Günü'nde Külliye'deki gençlik buluşmasına Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler de katıldı. Başkan Erdoğan, Arda Güler için "Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e övgü: "Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi" | Video

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN İLE ARDA GÜLER ARASINDAKİ DİYALOG...

Başkan Erdoğan: Arda 18 miydi senin yaş?
Arda Güler: 17 Cumhurbaşkanım.
Başkan Erdoğan: 17? İşte bak, 17 yaşında Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Şimdi öğrendiğim kadarıyla milli takıma da çağırıldın galiba.
Arda Güler: Sakatlığım var Sayın Cumhurbaşkanım.
Başkan Erdoğan: Nereden?
Arda Güler: Kalça.
Başkan Erdoğan: Kalçadan? Ee ne diyorlar?
Arda Güler: Tedavim devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanım. İnşallah en yakın zamanda iyileşeceğim ben de.
Başkan Erdoğan: İnşallah en yakın zamanda temennim bu sakatlığı atlatıp tekrar sahalara dönmen.

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Başkan Erdoğan'dan Arda Güler'e övgü: Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi
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