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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığına resmen aday

Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığına resmen aday
Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın demokratik ve şeffaf yapısını, kulüp başkanlarının görüşlerini çok önemsediğini belirten Büyükekşi, şunları söyledi: "Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Türkiye futbolunun potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin dünyada hak ettiği konuma yükselmesi için gönül veren bir kadro ile birlikte şeffaf ve vizyoner bir kurum içi işleyiş modeli ile yola çıkıyoruz. Türkiye futbol camiası için hayırlı olmasını diliyorum."

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Mehmet Büyükekşi TFF başkanlığına resmen aday
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