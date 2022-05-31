Şampiyonluğumuz ayarlarını bozdu!

BaşkanAhmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Trabzonspor'un şampiyonluğu üzerinden yapılan algı oyunlarına sert çıktı. Ağaoğlu şöyle konuştu: "Sürekli üstümüze oynandı... Ben onlara gülüyordum. Demet Akalın'ın şarksı neden viral oldu? Sözlerini hatırlayın, 'Pistin ortasında oynuyorum, arasan da duymuyorum.' Biz onu şöyle çevirdik,Süreci çok iyi yönettik. Bizim şampiyonluğumuz üzerinden yaratılmaya çalışılan algılar... Bir tek şey söyleyeceğim. O zaman dönün arkanıza bakın.transferlerle ilgili ise şu bilgileri verdi: ". Şu andatemasta olduğumuz 10-12 oyuncu var.Uğurcan'ın kalmasından yanayım ama çok iyi bir teklif gelirse bilemem."