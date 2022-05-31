Şampiyonluğumuz ayarlarını bozdu!

BaşkanAhmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Trabzonspor'un şampiyonluğu üzerinden yapılan algı oyunlarına sert çıktı. Ağaoğlu şöyle konuştu: "Sürekli üstümüze oynandı... Ben onlara gülüyordum. Demet Akalın'ın şarksı neden viral oldu? Sözlerini hatırlayın, 'Pistin ortasında oynuyorum, arasan da duymuyorum.' Biz onu şöyle çevirdik, 'Sahanın ortasında oynuyoruz,ağlasanız da duymuyoruz' Süreci çok iyi yönettik. Bizim şampiyonluğumuz üzerinden yaratılmaya çalışılan algılar... Bir tek şey söyleyeceğim. O zaman dönün arkanıza bakın. Ülkefutbolunda son 20-25sene her şey güzeldi debu sene mi ayar bozuldu?Trabzonspor'unşampiyon olması bazıinsanların ayarlarınıbozdu."
'10-12 OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ'
AĞAOĞLU transferlerle ilgili ise şu bilgileri verdi: "Hocanın bizden talebi 4oyuncu, 4 mevki. Şu andatemasta olduğumuz 10-12 oyuncu var. Nwakaeme'ye enyüksek rakamı önerdik.Ondan cevapbekliyoruz, paraönemli değil demiş.Sorun yok diye algıladımben. Uğurcan'ın kalmasından yanayım ama çok iyi bir teklif gelirse bilemem."