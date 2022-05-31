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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Şampiyonluğumuz ayarlarını bozdu!

Şampiyonluğumuz ayarlarını bozdu!
Başkan Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Trabzonspor'un şampiyonluğu üzerinden yapılan algı oyunlarına sert çıktı. Ağaoğlu şöyle konuştu: "Sürekli üstümüze oynandı... Ben onlara gülüyordum. Demet Akalın'ın şarksı neden viral oldu? Sözlerini hatırlayın, 'Pistin ortasında oynuyorum, arasan da duymuyorum.' Biz onu şöyle çevirdik, 'Sahanın ortasında oynuyoruz, ağlasanız da duymuyoruz' Süreci çok iyi yönettik. Bizim şampiyonluğumuz üzerinden yaratılmaya çalışılan algılar... Bir tek şey söyleyeceğim. O zaman dönün arkanıza bakın. Ülke futbolunda son 20-25 sene her şey güzeldi de bu sene mi ayar bozuldu? Trabzonspor'un şampiyon olması bazı insanların ayarlarını bozdu."

'10-12 OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ'
AĞAOĞLU transferlerle ilgili ise şu bilgileri verdi: "Hocanın bizden talebi 4 oyuncu, 4 mevki. Şu andatemasta olduğumuz 10-12 oyuncu var. Nwakaeme'ye en yüksek rakamı önerdik. Ondan cevap bekliyoruz, para önemli değil demiş. Sorun yok diye algıladım ben. Uğurcan'ın kalmasından yanayım ama çok iyi bir teklif gelirse bilemem."

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Şampiyonluğumuz ayarlarını bozdu!
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