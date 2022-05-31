Son dakika transfer haberi: William Carvalho’dan flaş Fenerbahçe sözleri! ’Jorge Jesus sonrası...’

Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de görmek istediği iddia edilen William Carvalho, sarı-lacivertlilere dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı ilk toplantıda orta sahaya Carvalho'nun transferini istediği iddia edilen Jesus'un, Portekizli futbolcuyu orta sahanın beyni olarak göreceği öne sürülmüştü. Fenerbahçe'nin, Real Betis'in '8 milyon euro ve altına' bir rakama onay vermesi halinde, İspanya'da görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.
William Carvalho'nun, Fenerbahçe'de oynamak istediği ve yeniden Jorge Jesus ile çalışmayı tercih edeceği belirtilmişti.
Transfere dair yaşanan gelişmelerin ardından William Carvalho, Portekiz Milli Takımı kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Fenerbahçe'yle alakalı düşüncelerini dile getirdi.
'Jorge Jesus Fenerbahçe'nin başına geçecek. Sizinle transfer için görüştü mü?' sorusuna Carvalho, "Hayır konuşmadık. Şu an sadece milli takımda yapabileceklerime odaklandım" yanıt verdi.
William Carvalho, bu sezon toplamda 49 maça çıkarken 4 gol 5 asist üretti.