Zorlu süreç başlıyor

Beşiktaş'ta seçim geride kaldı ve kazanan Ahmet Nur Çebi oldu. Geçerli oyların 2777'sini alarak başkanlık görevine devam eden Çebi'nin önünde çözülmesi gereken önemli konular var. İşte yönetimi bekleyen zorlu süreç:ağustos ayında yaklaşıködemesi bulunuyor.sezona iddialı ve şampiyonluk yarışı verecek bir kadro kurması gereken siyah-beyazlılarda yönetiminbitirmesi lazım. Valerien İsmaelgörmek istiyor.beklenti içerisinde olduğu Fan Token projesinde bu süreçte yeni gelişmeler olması ve ekonomik girdi sağlanması amaçlanıyor., Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı gibi oyuncularının akıbetinin netleşmesi, transfer olmamaları halinde yeni sözleşme imzalanması düşünülüyor.seçiminin ardından geçtiğimiz sezonkonusunda girişimler başlayacak.yeni yapılanmaya gidilecek, teknik kadro ve oyuncu grubunda değişimler olacak.raporuyla ilgili olarak sürecin takibi ve davaların devamı camianın yeni yönetimden beklediği maddeler arasında yer alıyor.