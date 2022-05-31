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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Zorlu süreç başlıyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Zorlu süreç başlıyor
Beşiktaş'ta seçim geride kaldı ve kazanan Ahmet Nur Çebi oldu. Geçerli oyların 2777'sini alarak başkanlık görevine devam eden Çebi'nin önünde çözülmesi gereken önemli konular var. İşte yönetimi bekleyen zorlu süreç:
SIYAH-BEYAZLILARIN ağustos ayında yaklaşık 350 milyon TL ödemesi bulunuyor. Finansal borçlarını toparlamak için yönetimin önünde yaklaşık 2.5 ay var.
YENI sezona iddialı ve şampiyonluk yarışı verecek bir kadro kurması gereken siyah-beyazlılarda yönetimin en az 5 oyuncu transferini bitirmesi lazım. Valerien İsmael en az 3 transferi 27 Haziran'da Ümraniye'de görmek istiyor.
CAMIANIN beklenti içerisinde olduğu Fan Token projesinde bu süreçte yeni gelişmeler olması ve ekonomik girdi sağlanması amaçlanıyor.
ERSIN DESTANOĞLU, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı gibi oyuncularının akıbetinin netleşmesi, transfer olmamaları halinde yeni sözleşme imzalanması düşünülüyor.
TFF seçiminin ardından geçtiğimiz sezon polemiklerin odağında olan hakemler konusunda girişimler başlayacak.
BASKETBOLDA yeni yapılanmaya gidilecek, teknik kadro ve oyuncu grubunda değişimler olacak.
KPMG raporuyla ilgili olarak sürecin takibi ve davaların devamı camianın yeni yönetimden beklediği maddeler arasında yer alıyor.

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Zorlu süreç başlıyor
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