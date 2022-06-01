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Giriş Tarihi: 1.6.2022 19:52 Son Güncelleme: 1.6.2022 19:53

A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları sürüyor

AA
A Milli Futbol Takımı’nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte, izni sona eren ve bugün kampa katılan Orkun Kökçü de idmanda yer aldı ve aday kadro tamamlandı. Orkun, takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

İstasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda taktik çalışmayla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Faroe Adaları karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.

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A Milli Futbol Takımı'nda Faroe Adaları maçı hazırlıkları sürüyor
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