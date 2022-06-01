Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdülkerim ‘Beşiktaş’ dedi
Giriş Tarihi: 1.6.2022

Abdülkerim ‘Beşiktaş’ dedi

Abdülkerim ‘Beşiktaş’ dedi

Konya’nın 5 milyon Euro bonservis talep ettiği 27 yaşındaki oyuncu, kulüp yönetimiyle bir araya gelerek transferi için kolaylık isteyecek

Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Abdülkerim Bardakçı'nın talipleri arttı. Deneyimli stopere Beşiktaş dışında Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisi bulunuyor. Ancak Abdülkerim kendisini çok uzun süredir isteyen siyah-beyazlı kulüpten yana tavır takınıyor. 27 yaşındaki tecrübeli stopere karşılık Beşiktaş bonservis bedeli teklifini 28 milyon TL'den 30 milyon TL'ye yükseltti. Takasta da 1 oyuncu önerdi.

PLANLAMADAKİ YERİ ÖNEMLİ
Konyaspor ise 5 milyon Euro (88 milyon TL) talep ederken devreye Abdülkerim'in gireceği kaydedildi. Başarılı oyuncunun bu hafta Konyaspor yönetimiyle bir araya gelerek tercihinin Beşiktaş'tan yana olduğunu söyleyip, kolaylık sağlanmasını isteyeceği belirtildi. Siyah-beyazlıların gelecek sezon planlamasında önemli yer tutan Abdülkerim Bardakçı, doğrudan 11'de düzenli bir şekilde oynayacağı Beşiktaş'ta kariyerini sürdürmek istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 156 TL! 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Muhalefetin o iddiasına en güzel cevap İlyas Dede'den: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesin'deki törene damga vurmuştu
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022: 31 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girdiler! İfadeleri ortaya çıktı
Asgari ücret temmuz zammı gelecek mi, son durum ne? Asgari ücret 2022 temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Gaziantep'te Suriyeli kadına tekme atan şüpheli tutuklandı
Macron'dan skandal açıklama! "Türkiye'nin kınanması gerekiyor"
Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor! Bakan Çavuşoğlu tarih verdi; çok net NATO mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdülkerim ‘Beşiktaş’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA