Abdülkerim ‘Beşiktaş’ dedi

Konya’nın 5 milyon Euro bonservis talep ettiği 27 yaşındaki oyuncu, kulüp yönetimiyle bir araya gelerek transferi için kolaylık isteyecek
Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Abdülkerim Bardakçı'nın talipleri arttı. Deneyimli stopere Beşiktaş dışındaFenerbahçe, Galatasaray veTrabzonspor'un da ilgisi bulunuyor. Ancak Abdülkerim kendisini çok uzun süredir isteyen siyah-beyazlı kulüpten yana tavır takınıyor. 27 yaşındakitecrübeli stopere karşılıkBeşiktaş bonservisbedeli teklifini 28 milyonTL'den 30 milyon TL'ye yükseltti.Takasta da 1 oyuncu önerdi.
PLANLAMADAKİ YERİ ÖNEMLİ
Konyaspor ise 5 milyon Euro (88 milyon TL) talep ederken devreye Abdülkerim'in gireceği kaydedildi. Başarılı oyuncunun buhafta Konyaspor yönetimiylebir araya gelerek tercihininBeşiktaş'tan yana olduğunu söyleyip,kolaylık sağlanmasını isteyeceğibelirtildi. Siyah-beyazlıların gelecek sezon planlamasında önemli yer tutan Abdülkerim Bardakçı, doğrudan 11'de düzenli bir şekilde oynayacağı Beşiktaş'ta kariyerini sürdürmek istiyor.