Avrupa zamanım geldi

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu için Fransız ve Alman kulüpleri nabız yoklarken Abdülkadir ise şu sözlerle artık yeni bir yolculuğa çıkmak istediğini söyledi: "Zamanın geldiğini düşünüyorum. Tabiikulübümüzünbize izin verdiği sürece. Başkanımızında dediği gibi, birçok fırsat elimizegeçmişti ama zamanı değildigitmenin. Ve ardından Trabzonspor'da şampiyonluk nasip oldu. Bence her futbolcu Avrupa'da oynamalı, benim de hayallerimden biri bu. Teklif geldiğinde gitmek istiyorum. Benim önceliğimAvrupa, döndüğümde ise sadeceTrabzonspor."