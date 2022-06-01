Avrupa zamanım geldi

Trabzonspor'un yıldızıözel açıklamalarda bulundu. 22 yaşındaki oyuncu için Fransız ve Alman kulüpleri nabız yoklarken Abdülkadir ise şu sözlerle artık yeni bir yolculuğa çıkmak istediğini söyledi: "Zamanın geldiğini düşünüyorum.Ve ardından Trabzonspor'da şampiyonluk nasip oldu. Bence her futbolcu Avrupa'da oynamalı, benim de hayallerimden biri bu. Teklif geldiğinde gitmek istiyorum.