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Giriş Tarihi: 1.6.2022 22:25 Son Güncelleme: 1.6.2022 22:29

Gerard Pique suçüstü yakalandı! İspanya’dan bomba iddia: Shakira’yı aldattı…

Gerard Pique suçüstü yakalandı! İspanya’dan bomba iddia: Shakira’yı aldattı…

Avrupa futbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Gerard Pique ile müzik dünyasının ünlü ismi Shakira’nın ayrıldığı söylentileri ortaya çıktı. Bir anda tüm dünyanın konuştuğu bir konu haline gelen olayda, Pique’nin Shakira’yı aldattığı söylendi. Kolombiyalı şarkıcının, uzun süredir birlikte olduğu Pique’yi, suçüstü yakaladığı iddia edildi.

İspanyol El Periodico'nun iddiasına göre Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla yakaladı.

Pique 'Ben masumum' diyerek kendisini savunsa da, Kolombiyalı şarkıcı buna inanmadı. Pique ise Barcelona'daki eski dairesine taşındı.

İkilinin ilişkilerinde bir problem yaşandığı kaydedilirken; daha önce Pique'yi sık sık Instagram'daki sosyal medya hesabından paylaşan Shakira, 21 Mart'tan bu yana sevgilisi ile ilgili herhangi bir şey paylaşmadı.

Shakira, "Planet Weird" podcast'inde evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu söyleyerek "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum" demişti.

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Gerard Pique suçüstü yakalandı! İspanya’dan bomba iddia: Shakira’yı aldattı…
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