Hoş geldin partisi

Törenin statta ve taraftara açık yapılmasında ısrarcı olan sarı-lacivertliler, “Hem Jorge Jesus’a hem de tüm dünyaya Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü gösterelim” düşüncesinde
F.bahçe taraftarı Jorge Jesus'un imza töreninde şov yapmak istiyor… Takımın enkötü günlerinde tribünleri doldurup,İsmail Kartal'a ve futbolculara destekveren, Kadıköy'deki son 6 karşılaşmanınkapalı gişe oynanmasını sağlayıp,sezon rekoruna imza atan sarı-lacivertliler, yeni hocaya da dolu tribünler önünde 'Hoş geldin' demenin hayalini kuruyor. Kulübü telefon yağmuruna tutan taraftarlar, "Gerekirse biletli vepara karşılığındayapınama imzatöreni stattaolsun. Yeni hoca şampiyonluğune kadar istediğimizigörsün. Hem Jesus'a hemde tüm dünyaya Fenerbahçetaraftarının büyüklüğünü gösterelim" düşüncesinde. En son Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın imza törenini statta taraftara açık yapmış ve 20 bin taraftar katılmıştı.
İSTANBUL'DA BUGÜN GÜNDEMİ YOĞUN
Geçtiğimiz aralık ayında Benfica ile yollarını ayıran ve sözleşmesi bugünitibariyle resmi olarak bitecek olan Jesus, İstanbul'da yoğun bir tempoya girecek. Şampiyonlar Ligi mücadelesi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacağı için Fenerbahçe 13 ya da 14Haziran'da sezonu açacak. Rakibiise 14 Haziran'da çekilecek kuraile belli olacak. Yeni kadro planlaması, gelecekler, gidecekler derken sarı-lacivertliler ilk maçını 19 ya da 20 Temmuz'da, rövanşı ise 26-27 Temmuz'da oynayacak.
TESİS VE STADYUMU GEZİP, İNCELEYECEK
Kalabalık bir yardımcı kadrosu ile çalışan Jorge Jesus'a İstanbul'da ilk etapta João de Deus ve Márcio Sampaio eşlikedecek. Bu iki isim hem stat hem de Samandıra Tesisleri'nde incelemelerde bulunacak. Çalışma alanı, bir istekleri olursa ona göre yeniden dizayn edilecek. Bu süreçte Portekizli hocanın avukatıLuís Miguel Henrique de sözleşmeile ilgili son detaylar üzerinde çalışacak. 67 yaşındaki hoca, ailesiyle yaşayacağı yere de karar verecek.
ORTALAMASI DÜŞMÜYOR
Jesus'un son 13 yılda çalıştırdığı tüm takımlarda maç başı puan ortalaması 2.00'nin altına düşmedi. Benfica'da 2 sezonda 2.24 ortalama tutturan Portekizli, sırasıyla Al-Hilal'de 2.45,
Sporting'de 2.07 ve Flamengo'da 2.42 değer yakaladı
ANLAŞMA 1 YILLIK
Her fırsatta Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın en büyük hayali olduğunu belirten Jorge Jesus, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme istiyor. Bunu da 'Birbirimizi tanımak için bir yıllık sözleşme iyi' diyerek vurguluyor. Fenerbahçe, dünyaca ünlü hocasını hemen kaybetmek istemiyor. Bunun için 1+1'de ısrar ediyor. Taraflar, İstanbul'da son kararı verecek.