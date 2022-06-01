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Giriş Tarihi: 1.6.2022

Hoş geldin partisi

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Hoş geldin partisi

Törenin statta ve taraftara açık yapılmasında ısrarcı olan sarı-lacivertliler, “Hem Jorge Jesus’a hem de tüm dünyaya Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü gösterelim” düşüncesinde

F.bahçe taraftarı Jorge Jesus'un imza töreninde şov yapmak istiyor… Takımın en kötü günlerinde tribünleri doldurup, İsmail Kartal'a ve futbolculara destek veren, Kadıköy'deki son 6 karşılaşmanın kapalı gişe oynanmasını sağlayıp, sezon rekoruna imza atan sarı-lacivertliler, yeni hocaya da dolu tribünler önünde 'Hoş geldin' demenin hayalini kuruyor. Kulübü telefon yağmuruna tutan taraftarlar, "Gerekirse biletli ve para karşılığında yapın ama imza töreni statta olsun. Yeni hoca şampiyonluğu ne kadar istediğimizi görsün. Hem Jesus'a hem de tüm dünyaya Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü gösterelim" düşüncesinde. En son Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın imza törenini statta taraftara açık yapmış ve 20 bin taraftar katılmıştı.



İSTANBUL'DA BUGÜN GÜNDEMİ YOĞUN
Geçtiğimiz aralık ayında Benfica ile yollarını ayıran ve sözleşmesi bugün itibariyle resmi olarak bitecek olan Jesus, İstanbul'da yoğun bir tempoya girecek. Şampiyonlar Ligi mücadelesi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacağı için Fenerbahçe 13 ya da 14 Haziran'da sezonu açacak. Rakibi ise 14 Haziran'da çekilecek kura ile belli olacak. Yeni kadro planlaması, gelecekler, gidecekler derken sarı-lacivertliler ilk maçını 19 ya da 20 Temmuz'da, rövanşı ise 26-27 Temmuz'da oynayacak.

TESİS VE STADYUMU GEZİP, İNCELEYECEK
Kalabalık bir yardımcı kadrosu ile çalışan Jorge Jesus'a İstanbul'da ilk etapta João de Deus ve Márcio Sampaio eşlik edecek. Bu iki isim hem stat hem de Samandıra Tesisleri'nde incelemelerde bulunacak. Çalışma alanı, bir istekleri olursa ona göre yeniden dizayn edilecek. Bu süreçte Portekizli hocanın avukatı Luís Miguel Henrique de sözleşme ile ilgili son detaylar üzerinde çalışacak. 67 yaşındaki hoca, ailesiyle yaşayacağı yere de karar verecek.

ORTALAMASI DÜŞMÜYOR
Jesus'un son 13 yılda çalıştırdığı tüm takımlarda maç başı puan ortalaması 2.00'nin altına düşmedi. Benfica'da 2 sezonda 2.24 ortalama tutturan Portekizli, sırasıyla Al-Hilal'de 2.45,
Sporting'de 2.07 ve Flamengo'da 2.42 değer yakaladı

ANLAŞMA 1 YILLIK
Her fırsatta Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın en büyük hayali olduğunu belirten Jorge Jesus, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme istiyor. Bunu da 'Birbirimizi tanımak için bir yıllık sözleşme iyi' diyerek vurguluyor. Fenerbahçe, dünyaca ünlü hocasını hemen kaybetmek istemiyor. Bunun için 1+1'de ısrar ediyor. Taraflar, İstanbul'da son kararı verecek.

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