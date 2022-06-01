Hoş geldin partisi

F.bahçe taraftarı Jorge Jesus'un imza töreninde şov yapmak istiyor…sarı-lacivertliler, yeni hocaya da dolu tribünler önündedemenin hayalini kuruyor. Kulübü telefon yağmuruna tutan taraftarlar,düşüncesinde. En son Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın imza törenini statta taraftara açık yapmış ve 20 bin taraftar katılmıştı.Geçtiğimiz aralık ayında Benfica ile yollarını ayıran veolan Jesus, İstanbul'da yoğun bir tempoya girecek. Şampiyonlar Ligi mücadelesi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacağı içinYeni kadro planlaması, gelecekler, gidecekler derken sarı-lacivertliler ilk maçını 19 ya da 20 Temmuz'da, rövanşı ise 26-27 Temmuz'da oynayacak.Kalabalık bir yardımcı kadrosu ile çalışan Jorge Jesus'a İstanbul'da ilk etaptaBu iki isim hem stat hem de Samandıra Tesisleri'nde incelemelerde bulunacak. Çalışma alanı, bir istekleri olursa ona göre yeniden dizayn edilecek. Bu süreçte67 yaşındaki hoca, ailesiyle yaşayacağı yere de karar verecek.Jesus'un son 13 yılda çalıştırdığı tüm takımlarda maç başı puan ortalaması 2.00'nin altına düşmedi. Benfica'da 2 sezonda 2.24 ortalama tutturan Portekizli, sırasıyla Al-Hilal'de 2.45,Sporting'de 2.07 ve Flamengo'da 2.42 değer yakaladıHer fırsatta Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın en büyük hayali olduğunu belirten Jorge Jesus, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme istiyor. Bunu da 'Birbirimizi tanımak için bir yıllık sözleşme iyi' diyerek vurguluyor. Fenerbahçe, dünyaca ünlü hocasını hemen kaybetmek istemiyor. Bunun için 1+1'de ısrar ediyor. Taraflar, İstanbul'da son kararı verecek.