İlk formasını Erdoğan’a verdi

Fenerbahçe'nin17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği'ne katıldı. Güler, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliğine katıldık. KendisineFenerbahçe'de ilk kez ilk 11 başladığımmaçın formasını hediye ettim. Gençlere örnek olabilmek ve tütüne hayır diyebilmek için bana bu fırsatı veren, davet eden ve yakın ilgi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."