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Giriş Tarihi: 1.6.2022

İlk formasını Erdoğan’a verdi

İlk formasını Erdoğan’a verdi
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği'ne katıldı. Güler, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliğine katıldık. Kendisine Fenerbahçe'de ilk kez ilk 11 başladığım maçın formasını hediye ettim. Gençlere örnek olabilmek ve tütüne hayır diyebilmek için bana bu fırsatı veren, davet eden ve yakın ilgi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

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İlk formasını Erdoğan’a verdi
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