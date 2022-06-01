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Giriş Tarihi: 1.6.2022 14:24

İtalyan kulübü Milan, ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldı

AA
İtalyan kulübü Milan, ABD şirketi RedBird Capital Partners’a satıldı

Serie A'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Milan, 1,2 milyar Euro karşılığında ABD'nin RedBird Capital Partners şirketine satıldı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, kulübün satışı için Elliott Advisors ile RedBird Capital Partners arasında anlaşma imzalandığı bildirildi. Elliott'ın kulüpteki azınlık hissesi ve yönetim kurulundaki koltuklarını koruyacağı anlaşmaya göre, yeni sahipliğe geçiş eylül ayına kadar tamamlanacak.

RedBird Capital Partners Kurucusu Gerry Cardinale, internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Milan tarihinin bir parçası olmaktan ve kulübün İtalya, Avrupa ve dünya futbolunun tepesine dönüşünde rol oynamaktan onur duyuyoruz. Milan'ı ileriye taşımak için kulüp, yönetim ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla uzun vadeli ortaklık yapmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İtalyan kulübü Milan, ABD şirketi RedBird Capital Partners'a satıldı
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