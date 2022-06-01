Konyaspor, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile sözleşme imzaladı

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, Sivasspor'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Ahmet Oğuz ile 2 milyon sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Oğuz, daha önce Gençlerbirliği, Kasımpaşa'da forma giydi. Ahmet Oğuz, 2021-2022 sezonunda 27'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 5'i de UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 36 maçta forma giyerek, 1 gol katkısı sağladı.

Konyaspor, Altayspor'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaraspor alt yapısında yetişen Cebrail Karayel, daha önce Ankaragücü'nde forma giydi. Cebrail Karayel, 2021-2022 sezonunda 30 Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerek, 1 gol atıp 4 asist yaptı.