Mesut Özil’den flaş açıklama: Futbolu F.Bahçe’de bırakacağım

F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan ve başkan Ali Koç'un "İki tarafiçin de hayırlısı neyse oyapılmalı" diyerek göndermek istediğini ima ettiği Mesut Özil, dün sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, sarılacivertli takıma imza attığı günden sonra 6 ay boyuncamaaş almadığını vurguladı. Transfer haberlerine de son noktayı koyan Özil'in mesajı şu şekilde: "Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontratimzalayarak, kariyer hedefimitamamlamıştım."
KARAR YÖNETİMİN
"Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başkabir takımda kariyeriminoktalamayacağım. Sözleşmesüresi boyunca, Çubukluformamızı terletmek tekamacım. Kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimidaima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük F.Bahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."
69 GÜNDÜR KADRO DIŞI
Fenerbahçe'de geçen sezon 11, bu sezon da 26 resmi maçta forma giyen Mesut Özil, toplamda 9 gol atarken 3 de asist yaptı. Son maçına Konyaspor karşılaşmasında çıkan ve 46 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, 69 gündür kadro dışı durumunda.