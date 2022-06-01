Mesut Özil’den flaş açıklama: Futbolu F.Bahçe’de bırakacağım

F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan ve başkan Ali Koç'undiyerek göndermek istediğini ima ettiği Mesut Özil, dün sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, sarılacivertli takıma imza attığı günden sonravurguladı. Transfer haberlerine de son noktayı koyan Özil'in mesajı şu şekilde: "Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile"Altını çizerek tekrarlıyorum;Kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım.Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe'dir. Büyük F.Bahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla."Fenerbahçe'de geçen sezon 11, bu sezon da 26 resmi maçta forma giyen Mesut Özil, toplamda 9 gol atarken 3 de asist yaptı. Son maçına Konyaspor karşılaşmasında çıkan ve 46 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, 69 gündür kadro dışı durumunda.