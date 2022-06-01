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Giriş Tarihi: 1.6.2022

Sörloth’tan Türkiye ve transfer açıklaması

Sörloth’tan Türkiye ve transfer açıklaması
ADI Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Trabzonspor'un eski gol kralı Alexander Sörloth, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bonservisi Alman kulübü Leipzig'de olan ve bu sezon Real Sociedad'da kiralık oynayan 26 yaşındaki forvet, Norveç basınından TV2'ye şöyle konuştu: "Takımda önemli bir rolüm olsun isterim. Sociedad, Leipzig veya başka bir yer... Oynayacağım takımda birkaç yıllık devamlılık elde etmek elbette güzel olur. Kalıcı transfer en uygunu… Türkiye fantastik bir futbol ülkesi. Güzel anılarım var. Maç günleri büyülüydü. Hala özlediğim bir şey." Türkiye'ye geri dönmek ister misin sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ben buna cevap verince ortalık karışıyor. Bu konu hakkında düşünmedim."

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Sörloth’tan Türkiye ve transfer açıklaması
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