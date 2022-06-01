Trabzonspor, Jerome Boateng ile vites yükseltecek

Bordo-mavili camia, Şampiyonlar Ligi müziği duymak için sabırsızlanırken yönetim ve teknik heyet de bu hedefe ulaşmak için transfer avına çıktı.Bayern Münih kariyeri sonrasında Lyon'da aradığı ortamı bulamayan oyuncu, bordo-mavililere de sıcak bakıyor. Yıllık kazancı 7 milyon Euro'yu bulan Boateng'i almak için Trabzonspor'un tek şartı Lyon'un bu bedelinkarşılaması.Kiralık olarak düşünülen deneyimli oyuncunun devamlılığı en büyük artılarından. Uzun boyuna rağmen pasör özelliği ile öne çıkan, dayanıklı yapısı, oyun içindeki konsantrasyonu ile oynadığı takımlara büyük katkı veren Gana asıllı Alman futbolcunun hızlı çıkışlarına rağmen eksi yönü ise kolay çalım yiyebilmesi.Hem sağ hem de sol stoperde görev alabilen oyuncu bu yönü ile de teknik direktörelini rahatlatacak.BÜLENT TİMURLENK diyor kiABDULLAH Avcı'nın Avrupa sınavı için tecrübeli stopere ihtiyacı var. Hugo'ya partnerlik yapacak ismin Boateng olabilme ihtimali mantıklı. Beşiktaş'ta oynayan ağabeyine göre Jerome Boateng çok daha kariyerli.Onun için en talihsiz an Messi çalım atarken onun türbülansında kalıp yere yıkıldığı andı. Futbolseverler iyi hatırlar.Sezon uzun ve fikstür yoğun. Geride kalan sezonda iki stoperi birden uzun süre sakat kalan Avcı, bu bölgede sadece Boateng transferiyle yetinmez.