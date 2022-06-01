Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Jerome Boateng ile vites yükseltecek
Giriş Tarihi: 1.6.2022

Trabzonspor, Jerome Boateng ile vites yükseltecek

SUAT UMURHAN

Stoper hattında yaşadığı sıkıntılara içeriden çözüm bulan Abdullah Avcı, 33’lük Alman stoper alınırsa Devler Ligi hayallerini güçlendirecek

Bordo-mavili camia, Şampiyonlar Ligi müziği duymak için sabırsızlanırken yönetim ve teknik heyet de bu hedefe ulaşmak için transfer avına çıktı. Bu sezon stoperde yaşanan sıkıntılara çare bulmak adına hamleler yapma kararı alınırken yönetim, Jerome Boateng isminde mesafe kat etti… Bayern Münih kariyeri sonrasında Lyon'da aradığı ortamı bulamayan oyuncu, bordo-mavililere de sıcak bakıyor. Yıllık kazancı 7 milyon Euro'yu bulan Boateng'i almak için Trabzonspor'un tek şartı Lyon'un bu bedelin en az %50'sini karşılaması.

OYUN KURUCU BİR STOPER
Kiralık olarak düşünülen deneyimli oyuncunun devamlılığı en büyük artılarından. Uzun boyuna rağmen pasör özelliği ile öne çıkan, dayanıklı yapısı, oyun içindeki konsantrasyonu ile oynadığı takımlara büyük katkı veren Gana asıllı Alman futbolcunun hızlı çıkışlarına rağmen eksi yönü ise kolay çalım yiyebilmesi. Rakip forvetleri sırtı dönük karşıladığında etkisini katlayan Boateng, yüz yüze kaldığı anlarda ise sorun yaşayabiliyor. Hem sağ hem de sol stoperde görev alabilen oyuncu bu yönü ile de teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini rahatlatacak.

BÜLENT TİMURLENK diyor ki
ABDULLAH Avcı'nın Avrupa sınavı için tecrübeli stopere ihtiyacı var. Hugo'ya partnerlik yapacak ismin Boateng olabilme ihtimali mantıklı. Beşiktaş'ta oynayan ağabeyine göre Jerome Boateng çok daha kariyerli. Bayern Münih ve Almanya formasıyla yıllarca Avrupa'nın en iyi stoperlerinden birisi oldu. Onun için en talihsiz an Messi çalım atarken onun türbülansında kalıp yere yıkıldığı andı. Futbolseverler iyi hatırlar. Trabzonspor, muhtemelen 1+1 yıllık kontrat önerecektir. Sezon uzun ve fikstür yoğun. Geride kalan sezonda iki stoperi birden uzun süre sakat kalan Avcı, bu bölgede sadece Boateng transferiyle yetinmez.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 156 TL! 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Muhalefetin o iddiasına en güzel cevap İlyas Dede'den: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesin'deki törene damga vurmuştu
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022: 31 Mayıs 2022 Sigaraya zam geldi mi, en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girdiler! İfadeleri ortaya çıktı
Asgari ücret temmuz zammı gelecek mi, son durum ne? Asgari ücret 2022 temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Gaziantep'te Suriyeli kadına tekme atan şüpheli tutuklandı
Macron'dan skandal açıklama! "Türkiye'nin kınanması gerekiyor"
Son dakika | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor! Bakan Çavuşoğlu tarih verdi; çok net NATO mesajı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Jerome Boateng ile vites yükseltecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA