Arda Güler dünyanın zirvesinde! Değerini 60’a katladı

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun en büyük mutluluklarından biri genç yıldız Arda Güler'in A takıma kazandırılması ve sonrasında sergilediği performans oldu.
Sarı lacivertli formayı 12 karşılaşmada terleten ve 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan genç Arda dünyada da kendi yaşındaki isimler arasında piyasa değeriyle 1 numara oldu.
Arda Güler aynı zamanda, 2005 doğumlu oyuncular arasında tüm dünyada 6 milyon Euro piyasaya değeriyle en değerli 1. isim olarak dikkat çekti.
On numara mevkiinde görev yapan Arda'yı, 2005 veya sonrasında doğan futbolcular arasında Club Brugge'ün 4 milyon Euro değerindeki ön liberosu Noah Mbamba ile Standart Liege'in 16 yaşındaki -yine 4 milyon Euro değerle- sol açığı Roger Fernandes takip ediyor.