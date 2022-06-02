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Giriş Tarihi: 2.6.2022 10:34 Son Güncelleme: 2.6.2022 10:35

Arda Güler dünyanın zirvesinde! Değerini 60'a katladı

Arda Güler dünyanın zirvesinde! Değerini 60’a katladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, piyasa değerini 6 milyon Euro'ya çıkartarak Avrupa'daki rakiplerini solladı ve dünyada 1'inci sıraya oturdu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun en büyük mutluluklarından biri genç yıldız Arda Güler'in A takıma kazandırılması ve sonrasında sergilediği performans oldu.

Sarı lacivertli formayı 12 karşılaşmada terleten ve 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan genç Arda dünyada da kendi yaşındaki isimler arasında piyasa değeriyle 1 numara oldu.

Arda Güler'in 13 Temmuz 2021'de 100 Bin Euro olan değeri, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle tam 6 milyon Euro'ya yükseldi.

Arda Güler aynı zamanda, 2005 doğumlu oyuncular arasında tüm dünyada 6 milyon Euro piyasaya değeriyle en değerli 1. isim olarak dikkat çekti.

On numara mevkiinde görev yapan Arda'yı, 2005 veya sonrasında doğan futbolcular arasında Club Brugge'ün 4 milyon Euro değerindeki ön liberosu Noah Mbamba ile Standart Liege'in 16 yaşındaki -yine 4 milyon Euro değerle- sol açığı Roger Fernandes takip ediyor.

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Arda Güler dünyanın zirvesinde! Değerini 60'a katladı
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