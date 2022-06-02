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Giriş Tarihi: 2.6.2022 16:17 Son Güncelleme: 2.6.2022 16:20

Beşiktaş’ta Güven gidiyor Cenk geliyor! Yuvaya geri dönüyor

Beşiktaş’ta Güven gidiyor Cenk geliyor! Yuvaya geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İç transferde Güven Yalçın anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun’u renklerine bağlamaya çok yakın. İşte tüm detaylar…

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş Güven Yalçın ile yol ayrımına geldi. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayamadı.

Güven'in talep ettiği yıllık ücret ile siyah beyazlıların teklifi arasındaki fark görüşmeleri durma noktasına getirdi. Yeni bir gelişme yaşanmaması halinde Güven kariyerine farklı bir takımda devam edecek.

Beşiktaş'ın 2018'de Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Güven, siyah beyazlı takım ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı.

CENK TOSUN'LA YOLLAR KESİŞİYOR!

Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk de kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.

Siyah beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.

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Beşiktaş’ta Güven gidiyor Cenk geliyor! Yuvaya geri dönüyor
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