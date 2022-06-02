Beşiktaş’ta Güven gidiyor Cenk geliyor! Yuvaya geri dönüyor

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş Güven Yalçın ile yol ayrımına geldi. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayamadı.
Güven'in talep ettiği yıllık ücret ile siyah beyazlıların teklifi arasındaki fark görüşmeleri durma noktasına getirdi. Yeni bir gelişme yaşanmaması halinde Güven kariyerine farklı bir takımda devam edecek.
Beşiktaş'ın 2018'de Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Güven, siyah beyazlı takım ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı.
Siyah beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.