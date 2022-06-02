Çifte müjde

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, telefonla görüştüğü Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı’nın transferi için anlaştı
Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, önceki gün Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayıp 25 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic ve 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı'yı istediklerini söyledi. İki futbolcu için toplam 11 milyonEuro bonservis talep edenKonyaspor'un, Fenerbahçe'niniki oyuncuyu birden alacakolması nedeniyle indirim yapacağıöğrenildi. Anlaşmanın sağlandığı ve Kim Min-Jae'nin satışının ardından transferlerin noktalanacağı ifade edildi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da talip olduğu oyuncuların F.Bahçe'yi tercih ettiği kaydedildi. Abdülkerim,Kim'in muhtemel ayrılığısonrası stoper rotasyonundaSzalai ile rekabetegirecek. Amir ise Jesus'unsavunmanın önüne konuşlandıracağıpasör olacak.