Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ericson'dan Stefan Kuntz açıklaması! "Ona saygı duyuyorum"
Giriş Tarihi: 2.6.2022 14:10

Ericson'dan Stefan Kuntz açıklaması! "Ona saygı duyuyorum"

DHA
Ericson’dan Stefan Kuntz açıklaması! Ona saygı duyuyorum

A Milli Futbol Takımı ile UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta, 4 Haziran'da İstanbul'da karşılaşacak Faroe Adaları'nın  Antalya'da yaptığı 3 günlük hazırlık kampı sona erdi. Faroe Adaları Milli takımının İsveçli teknik direktörü Hakan Ericson, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a çok saygı duyduğunu söyledi.

Türkiye maçı öncesinde Gloria Sports Arena'da kampa giren Faroe Adaları 'nda teknik direktör Hakan Ericson bugün basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin çok iyi takım olduğunu vurgulayan Ericson, "Farklı liglerde oynayan çok üst düzey oyuncular var. Bizim oyuncularımıza göre daha üst düzey oyuncular, onlmara saygı duyuyoruz ama daha önce Danimarka ve İskoçya'ya karşı oynadığımızdaki 85 dakika 0-0 gibi performans gösterebiliyoruz. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Bizim maçımızda Türkiye'nin kazanmasının beklenmesi normal. Bizim amacımız her zaman kazanmak. Her takımın olduğu gibi bizimde ilk hedefimiz kazanmak. Biz takımın performansına odaklıyız. Performansımızı her zaman daha üste çekmeye çalışıyoruz" dedi.


"KUNTZ'A SAYGI DUYUYORUM"
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a çok saygı duyduğunu belirten Ericson, "Çok iyi bir oyuncuydu. İkimizin de benzer özelliği var. Ben İsveç o Almanya ile U21 şampiyonluğu kazandı. Bu tarz turnuvalardan önce genç oyuncuları görmek mutlaka önemli. Bizim takımımızda da genç oyuncular var. Elinizde çok genç oyuncu olunca hepsini görmek istiyorsunuz" dedi.
Faroe Adaları'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk defa yer aldığını belirten Ericson, ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber! 15 milyon dolar ödeyecek
Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları güncel listesi: 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Dün Survivor kim elendi, kim gitti sorusu yanıt buldu! Ünlülere büyük şok! 1 Haziran 2022 Dün akşam SMS oy sıralaması ile Survivor'dan en son kim elendi?
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru süreci ÖSYM'de başladı! KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı şartları nelerdir?
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...
EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: SSK ve BAĞKUR en düşük aylık 4 bin 156 TL oluyor! En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2022 ile SSK ve BAĞKUR emeklisine en az 4 bin 156 TL maaş yolda! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ericson'dan Stefan Kuntz açıklaması! "Ona saygı duyuyorum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA