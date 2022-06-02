Göztepe’de ayrılık rüzgarı

Sezon içinde ve sonunda Ndiaye, Nwobodo, Burekovic, Di Santo ve Soner gibi futbolcularla yollarını ayıran kurmaylar idari ve sportif personelle de vedalaştı. Şu ana kadar kulüp hisselerini devredemeyen Sepil'in antrenörler, malzemeciler, kulüp idarecileri ve scout ekibinden birçok kişiyle yolları ayırdığı ifade edildi.

Gönderilen isimler arasında transferden sorumlu yönetici Aktuğ Sönmez, sportif direktör İlhan Şahin, oyuncu izleme antrenörü Mustafa Fedai, yardımcı antrenör Birtan Güner'in olduğu kaydedildi. Yeni yapılanma öncesi çalışan kişilere alacaklarının da ödendiği belirtildi.

Sepil'in kurumsal hafızayı korumak adına kulüpte görev yapan bazı çalışanları ise görevinde tuttuğu açıklandı. Devir işlemleri için 4 şirketle görüşmelerini sürdüren Mehmet Sepil, kısa zamanda işi resmiyete kavuşturmayı planlıyor.