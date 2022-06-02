Koç başarısızlığını örtüyor!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un son dönemdeki camialarına yönelik açıklamalarına cevap verdi. Ağaoğlu, "Bilinçli olarak bu tartışmaların dışında kaldık. Şampiyonluk sürecinde bizim oraya harcayacak enerjimiz yoktu. Bu açıklamalar, kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için hedef şaşırtıp algı yaratmaya çalışmak olarak değerlendirilebilir. Bir takım suçlamalar da oldu.Karşı taraf bunu gördü mü görmedi mi bilmiyorum.. Ama biz o tuzağa düşmedik" diye konuştu.Şampiyonluğu siyasi bir boyuta dayandırmaya çalışanların olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Son 20 yıldır aynı iktidar iş başında. Eğer siyasi süreç 20 yıldır Trabzonspor'un lehine işliyorsa 2005 yılında, 2010-11 sezonunda yaşadığımız travmalar var.Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde siyasi bir güç görmüyorum. Acaba orayı mı adres göstermek istediler? Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanımız da Fenerbahçe üyesi, bu da son derece normal. Biz hep sahada kalmaya çalıştık. Bilinçli olarak tartışmalara çekilmek istendiğimizin farkındaydık" dedi.AHMET Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile sözleşme yenileme konusunda ise şunları söyledi: "Biz niye hocayı bırakalım, hoca niye bizi bıraksın? Başarının akabinde bunların konuşulması doğru değil. 4-5 ay önce kendisiyle görüştük. 'Başkanım benden yana hiçbir sıkıntı yok' cevabını verdi. Herhalde en son konuşacağımız konu bu."TRABZON'UN ekonomik imkânlarının belli olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş'ın ortalama gelirleri; bizden 4 ila 6 kat daha büyük. Kadro yapıları da... Ne kadar fazla para harcarsanız başarıya o kadar yaklaşırsınız diye bir kural yok. Nwakaeme ile 9 aydır görüşüyoruz. Ona imkânlar dahilinde en yüksek ücreti teklif ettik. Kendisinden cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.TÜM kulüplerin TFF yönetiminden şikâyetçi olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, "Sürekli olarak tartışılan bir MHK var. 6 ay içinde 3 MHK değişiyor. Sistemdeki sancılar belli, onların üzerine gidilmediği sürece ayda 10 MHK değişseniz de bir şey olmuyor. 'Yabancı sayısını düşürelim' dediler. Sınırlı sayıdaki yerlilerin fiyatları da Euro bazında iki katına çıktı. Yabancı kontenjanı hâlâ belli değil" şeklinde konuştu.