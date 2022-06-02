Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United Juan Mata'nın biten sözleşmesini uzatmayacak
Giriş Tarihi: 2.6.2022 12:39

Manchester United Juan Mata'nın biten sözleşmesini uzatmayacak

Manchester United Juan Mata’nın biten sözleşmesini uzatmayacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, ay sonunda sözleşmesi bitecek İspanyol futbolcu Juan Mata'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, ay sonunda sözleşmesi bitecek İspanyol futbolcu Juan Mata'nın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, 8 yıldır takımda görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Mata'nın sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildirildi.

Mata, Valencia ve Chelsea'de forma giydikten sonra 2014'te Manchester ekibine transfer olmuştu.

Birer kez İngiltere Federasyonu Kupası, İngiltere Lig Kupası, Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 285 maça çıkan Mata, 51 gol kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika | Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri karara vardı! Johnny Depp için sevindiren haber! 15 milyon dolar ödeyecek
Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları güncel listesi: 2 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
EMEKLİ ZAMMI 2022 SON DAKİKA: SSK ve BAĞKUR en düşük aylık 4 bin 156 TL oluyor! En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Survivor kim elendi, kim gitti sorusu yanıt buldu! Ortalık fena karışacak! 1 Haziran 2022 Dün akşam SMS oy sıralaması ile Survivor'dan en son kim elendi?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! 25 dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı
Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı başvuruları başladı! KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United Juan Mata'nın biten sözleşmesini uzatmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA