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Giriş Tarihi: 2.6.2022

Millilerden anlamlı etkinlik

Millilerden anlamlı etkinlik
UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 karşılaşma için hazırlıkların sürdüren A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ve milli futbolcular anlamlı bir etkinliğe katıldı. Milli futbolcular, Aras Kargo ve TURMEPA'nın (Deniz Temiz Derneği) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Beykoz ilçesindeki Riva Halk Plajı'nda atık topladı. Eldiven giyerek çevre temizliğine katılan Ay-Yıldızlılar, 5-11 Haziran tarihleri arasındaki Çevre Koruma Haftası'nın önemine dikkat çekti. Bu arada izni sona eren ve kampa katılan Orkun Kökçü de idmanda yer aldı ve aday kadro tamamlandı.

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Millilerden anlamlı etkinlik
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