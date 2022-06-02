Önce stadyum turu sonra kalamış’ta yemek

SARI-Lacıvertli camianın uzun süredir yolunu gözlediği Jorge Jesus, önceki gece 02.00 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Portekizli teknik adam, oradan helikopterle otele geçti. Karşılama için havaalanına gelen taraftarlar tezahüratlarla beklese de helikopterle pistten direkt ayrıldığı için hocayı göremediler. Jesus'un mesaisi dün ise erken başladı. Başkan Ali Koç ve yöneticilerle sabah önce Ülker Stadı, müze ve kulüp binasını gezen 67 yaşındaki çalıştırıcı, ardından Kalamış'ta yönetimle birlikte yemek yedi.
BAYILDI!
Stadı ve kulüp müzesini gezen Jesus, tesislere hayran kaldı. Portekizli teknik adamın, maçların başlamasını iple çektiğini belirttiği öğrenildi.