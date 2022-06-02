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Giriş Tarihi: 2.6.2022 15:56 Son Güncelleme: 2.6.2022 16:00

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İşte Jorge Jesus'un ilk sözleri! “Şampiyon yapmaya geldim”

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İşte Jorge Jesus’un ilk sözleri! “Şampiyon yapmaya geldim”

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Sarı lacivertliler açıklama ile birlikte bir klip yayınladı. Klipte taraftarlara mesaj veren Jesus, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 sezondur şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, takımın başına getirilen Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus ile ilgili bir klip yayınladı.

Jesus ile görüşmelerle alakalı detayların paylaşıldığı görüntülerde tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli taraftarlara verdiği mesajlar dikkat çekti. Jesus, "Fenerbahçe tutkudur, ben de hayatınızın bir parçası olacağım. Sizlerin bu kulübe olan aşkınızı ve yaptığınız fedakarlığı ben de göstermek istiyorum. Sizler bana bu duyguları göstereceksiniz. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulüp televizyonuna da açıklamalar yapan Jesus, "Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarı çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Çünkü Fenerbahçe 8 sezondur şampiyon olamıyor. Bunu başaracağız" diye konuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: İşte Jorge Jesus'un ilk sözleri! “Şampiyon yapmaya geldim”
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