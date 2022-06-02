Son Serie A şampiyonu Milan Abdülkadir Ömür’e talip oldu

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Milan'ın radarına girdi. Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A'da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı.

Çizme temsilcisinin; hızlı, ofansif, ve kanatta görev yapabilecek teknik oyuncu kapsamında gözünü Abdülkadir'e diktiği belirtildi. İtalyan devinin, 22 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiğinin altı çizildi. Abdülkadir, Trabzonspor'dan ayrılmanın zamanı geldiğini ve önceliğinin Avrupa olduğunu söylemişti